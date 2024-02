6 Nations. Fabien Galthié, paratonnerre du XV de France ? Portrait d'une stratégie médiatique

Avant France - Italie (dimanche 25 février à 16:00), le sélectionneur Fabien Galthié a fait un retour concernant sa communication, parfois critiquée.

Certains de ses mots sont sur toutes les lèvres depuis quelques mois. Particulièrement, la communication de Fabien Galthié a été critiquée au lendemain de la performance jugée “parfaite” contre L’Écosse, il y a deux semaines. La rencontre s’était traduite par une victoire dans la douleur face au XV du Chardon (16-20), à Murrayfield.

Avant d’affronter l’Italie à Lille, ce dimanche à 16:00, le sélectionneur du XV de France est revenu sur sa communication. Face aux médias, il explique qu’il est “très ouvert au retour parce que [il] est exposé, dans la lumière”.

Plus en détail, les propos de l’ancien Columérin ont été les suivants :

Concernant ma façon de m’exprimer, de commenter les matchs ou encore de répondre aux questions… J’essaie simplement de faire du mieux possible. J’essaie d’apporter une vision et une objectivité. J’essaie de comprendre les questions qui se posent, parce que, je fais attention à qui je m’adresse.”

Au sein de son soliloque, la tête pensante du XV de France indiquait aussi que “les mots ont un sens” et “sont très importants.” Il développe sa pensée ainsi : “Quand on les emploie, les mots sont à la fois très positifs et parfois, ils peuvent faire mal. Ils peuvent être aussi forts que des coups de poing. Chacun est responsable de ce qu’il dit.”

Galthié, “ paratonnerre ” du XV de France ?

En parallèle, il y a quelques jours pour L’Équipe, Fabrice Landreau offrait une analyse différente de la situation. En effet, ce dernier assurait que le sélectionneur se positionne comme un “paratonnerre” pour protéger ses joueurs et son staff des critiques. L’ancien collègue de Fabien Galthié déclarait ceci : “Je sais qu'il ronge son frein. Il attend un arc-en-ciel pour retrouver plus de sérénité.”

Après la rencontre opposant l’Écosse à la France, certains anciens joueurs du XV de France s’étaient montrés très critiques envers Fabien Galthié. Par exemple, l’ancien demi de mêlée de Lourdes Pierre Berbizier affirmait que le sélectionneur “se foutait” des journalistes et du public par la même occasion.

Toujours pour L’Équipe, l’ancien sélectionneur des Bleus, prédécesseur de Galthié, assurait ceci : “C'est indécent quand on compare avec la retenue et la dignité des Écossais. Pour moi, le technicien Galthié a été démasqué à la Coupe du monde, il a perdu du crédit, mais comme il veut rester le personnage central, il s'oblige à cette communication décalée. C'est lui contre le reste du monde. À sa place, après une victoire comme celle-là, j'aurais fait profil bas.”

Il y a quelques semaines, l'ancine Bleu Richard Dourthe indiquait également sur Canal + que, selon lui, Fabien Galthié "prend les gens pour des cons." Ce dernier affirmait que les paroles du sélectionneur étaient "tout en communication" et que dernier "élude tous les points qui nous chagrinent, nous les connaisseurs du rugby". Face à cette vague médiatique, le président de la FFR était venu au secours de son sélectionneur pour "resserrer les hommes" avec une attitude "très positive", selon des déclarations faites au Midi Olympique.

Alors, l’attitude de Galthié lui permettra-t-il de faire le dos rond lors de la première grosse tempête de son mandat, qui sévit maintenant depuis octobre dernier ?

