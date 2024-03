6 NATIONS. Des finisseurs qui ont ''la dalle'', recette magique de la victoire au pays de Galles ?

Face au XV du Poireau, l'apport du banc de touche a été indispensable ! Au delà de la victoire, les remplaçants ont même fini par accrocher une large victoire, alors que la partie était mal engagée.

Pour récapituler, le XV de France était mené 24 à 20 à l'heure de jeu, avant de dérouler et de planter 25 points d'affilée. Le rôle des finisseurs a été indispensable, et c'est grâce à eux que la France a remporté le match, comme aime le répéter Fabien Galthié.

Colombe et Taofifenua(s) omniprésents

Qui a dit qu'il y avait une pénurie de pilier en France ? Récemment appelé avec le maillot frappé du coq, Georges-Henri Colombes a eu droit à 30 minutes de jeu pour sa première cape internationale. Et pour une première, le pilier du Stade Rochelais n'a pas déçu, bien au contraire !

Solide en mêlée fermé, disponible dans le jeu et actif en défense, Colombe a prouvé qu'il était prêt pour la scène internationale, après de belles prestations en Top 14. Ce dernier s'est même offert le luxe de planter le premier essai de la révolte tricolore, après seulement dix minutes passées sur le pré. Son profil atypique offre de nouvelles options à Galthié et son staff, qui n'ont d'ailleurs pas caché leurs satisfactions à la fin de la partie.

Avec lui, la fratrie Taofifenua est rentré au même moment, à la 51ᵉ minute, pour renforcer la mêlée tricolore. Si le cadet des frères "Tao" s'est montré plutôt discret sur ce début de compétition, il a été bien plus en avant cette fois-ci. Dominateur face à son homologue gallois, il a permis aux Bleus d'avoir de bons lancements derrière.

Enfin, comment ne pas parler de la prestation de Romain Taofifenua, qui a certainement été l'un des acteurs majeurs de la victoire du XV de France. Évidemment, son essai suite au contre de Davies a été un fait de match important, et a permis à la France de mener 37-24. William Servat avait insisté sur le fait que sa présence sur le banc était une chance pour la France, n'hésitant pas à le qualifier de meilleur remplaçant du monde, êtes-vous aussi du même avis ?

Roumat et Boudehent gagne leur place

Avant cette rencontre, il est vrai que des places étaient à prendre sur le banc du XV de France, encore plus en troisième ligne ! Si Roumat faisait office de couteau suisse, pouvant rentrer en seconde ou troisième ligne, c'est bien en qualité de flanker que ce dernier à fait son apparition.

Le fils d'Olivier a remplacé Ollivon à 20 minutes de la fin du match, et a été au four et au moulin. Son entrée en jeu a été rythmé par son activité offensive et défensive, et ses automatismes avec les Toulousains ont également apporté aux Bleus. En touche, il a été une menace de plus à surveiller, et il sera intéressant d'observer son évolution avec cette équipe de France !

Enfin, Paul Boudehent est, lui aussi, rentré, mais seulement 10 minutes. Difficile de faire mieux que François Cros, et pourtant, le Rochelais n'a pas fait baisser le niveau moyen, bien au contraire. Ce dernier a été l'auteur de belles cartouches, et prouve aussi un peu plus qu'il est un membre important de l'effectif.

Mauvaka, Lucu et Moefana, du remplacement de luxe ?

Rares sont les équipes qui possèdent des remplaçants aussi qualitatifs que Peato Mauvaka, Maxime Lucu et Yoram Moefana ! Les trois joueurs ont apporté leur expérience et leur fougue ! Après des prestations plus timides qu'à l'accoutumée, Mauvaka a réussi à retrouver de l'allant avec un jeu de passes et de mouvement.

Après une prestation XXL de Nolann Le Garrec, Maxime Lucu est rentré à la 70ᵉ minute, mais a su gérer la fin de match à son aise. Il a même marqué en fin de rencontre. Est-ce alors en tant que finisseur que Lucu serait le plus efficace en équipe de France ? Pour Moefana, il n'a eu qu'une poignée de minutes a se mettre sous la dent, preuve que la qualité du groupe France est immense.

