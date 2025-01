6 NATIONS. Dan Biggar sceptique sur les Bleus : 3 déplacements fatals pour le titre ?

L'ouvreur gallois du RCT Dan Biggar a joué au jeu des pronostics pour le Daily Mail. Selon lui, le XV de France terminera une nouvelle fois à la seconde place du Tournoi.

Dan Biggar, l’ancien demi d’ouverture emblématique du pays de Galles, n’est jamais avare de pronostics. À l’approche du Tournoi des Six Nations 2025, il a livré son analyse détaillée au Daily Mail, plaçant l’Irlande en tête et la France sur la deuxième marche du podium.

Des Bleus brillants, mais pas assez solides

S’il loue la qualité du jeu tricolore, avec des joueurs comme Antoine Dupont et Damian Penaud capables de dynamiter n’importe quelle défense, Biggar reste sceptique sur leur capacité à enchaîner les grosses performances à l’extérieur : « Avec trois déplacements, dont l’Angleterre et l’Irlande, je pense que la France aura du mal à aller au bout. »

On ne peut qu’être d’accord avec lui sur le fait que ces matchs seront décisifs pour la quête du titre. Le Gallois reste admiratif de la progression des Bleus sous la houlette de Fabien Galthié et Shaun Edwards, qu’il qualifie de « meilleur entraîneur de défense du monde, et de loin ».

L’Irlande : une machine bien huilée

Pour Biggar, l’Irlande reste la nation à battre malgré l’absence de leur sélectionneur Andy Farrell, accaparé par la préparation des Lions britanniques et irlandais : « Ils ont une équipe expérimentée, un plan de jeu parfaitement maîtrisé et deux jeunes ouvreurs prometteurs. Je mise sur Sam Prendergast, qui apporte de la créativité et une capacité à attaquer la ligne. »

Un pari plutôt risqué quand on sait que Prendergast n’a aucune expérience du Tournoi des Six Nations. En effet, il ne possède que trois petites sélections avec le XV du Trèfle, toutes obtenues lors de la dernière tournée d’automne. D’autant plus que le maillot de successeur de Sexton parait encore un peu grand pour lui.

Le duel pour la cuillère de bois

En bas du classement, l’ancien capitaine gallois voit un duel tendu entre son pays et l’Italie pour éviter la dernière place. Il parie sur une victoire des siens à Rome, mais reconnaît la difficulté du moment : « Le rugby gallois traverse une crise. Nous n’avons pas la puissance pour rivaliser avec les meilleures équipes. Il faut revoir le plan de jeu et privilégier une approche plus dynamique. »

Selon Biggar, le sélectionneur Warren Gatland joue gros : « Il est sous pression. S’il ne met pas fin à cette série noire, je ne vois pas comment il pourrait continuer ». À vrai dire, on ne voit pas non plus comment le sélectionneur pourrait continuer en cas de cuillère de bois, qui l’emmènerait à un triste bilan de 17 défaites consécutives. Mais nous n’en sommes pas encore là et il y a un Tournoi à disputer !

Rendez-vous ce vendredi soir pour l’entrée en lice du XV de France face au Pays de Galles au Stade de France.