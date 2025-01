XV DE FRANCE. Thomas Ramos brise le silence : son geste envers Matthieu Jalibert qui a tout changé

Pour le Midi Olympique, l'arrière du Stade Toulousain Thomas Ramos se confie sur la pression, son rôle clé chez les Bleus et son honnêteté avec Matthieu Jalibert.

Dans une interview pour le Midi Olympique, Thomas Ramos a levé le voile sur sa gestion de la concurrence avec Matthieu Jalibert, notamment lorsqu’il a été repositionné à l’ouverture lors de la tournée d’automne. Une situation délicate qu’il a su désamorcer avec franchise et respect, tout en répondant présent sur le terrain.

"Je me mets à sa place"

Conscient de la position difficile dans laquelle pouvait se trouver Matthieu Jalibert, Ramos a pris l’initiative de lui parler directement :

« Je me mets à sa place, j’imagine que ça a dû être une période difficile pour lui. Je sais ce que c’est d’attendre du temps de jeu. Voilà pourquoi j’ai préféré jouer franc-jeu, pour que ça n’altère pas nos relations. »

Pour le Toulousain, la transparence était essentielle afin d’éviter tout malentendu : « Il était logique d’être honnête avec lui, sans en faire des tonnes non plus. Ce n’est pas nous qui avons choisi, ni Matthieu ni moi. Il y a un sélectionneur, il a pris sa décision. À partir de là, je ne pouvais que la respecter et m’engager à 100 % ». Cette histoire est désormais passée et le XV de France doit avancer pour se projeter sur le prochain objectif : le Tournoi des Six Nations.

Un défi relevé haut la main

Ramos ne cache pas qu’il a pris ce repositionnement à l’ouverture comme un défi :

« Il y avait de la pression, oui, mais je savais que j’allais devoir prouver. Je l’ai pris comme un défi. Même si j’y joue peu, je n’ai jamais douté du fait de pouvoir assumer ce rôle. Cet épisode a renforcé ma confiance et, peut-être, fait taire certaines personnes qui avaient des doutes ».

Pour autant, est-ce que ce repositionnement sera durable ? Rien n’est moins sûr. Le retour de Romain Ntamack en équipe de France rebat les cartes et le Toulousain devrait reformer la charnière avec Antoine Dupont. Sa présence décale logiquement Thomas Ramos à l’arrière, son poste de prédilection.

L’importance des connexions chez les Bleus

Cette configuration Dupont-Ntamack-Ramos permet au XV de France de s’appuyer sur des automatismes rodés :

« L’axe 9-10-15 que je forme avec Antoine (Dupont) et Romain (Ntamack) est un vrai atout. On s’entraîne ensemble toute l’année, que ce soit en club ou en sélection. Cela nous permet d’être plus efficaces. »

Après ses performances lors de la tournée d’automne, on attend Thomas Ramos au même niveau, pour guider le XV de France vers les sommets. Les attentes lors de ce Tournoi sont immenses, cela débute ce vendredi par le choc face au Pays de Galles au Stade de France.