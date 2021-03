6 Nations. CJ Stander : cet arrêt de carrière qui va chambouler les plans du rugby irlandais

Le char d'assaut CJ Stander va arrêter prochainement sa carrière, à seulement 30 ans. Dès lors, qui pour le remplacer en équipe d'Irlande ?

IRLANDE. A la surprise générale, CJ Stander annonce la fin de sa carrière à seulement 30 ansC’est donc d’un flash info aussi foudroyant que ses percussions que l’on a appris, ce mardi, la prochaine retraite de CJ Stander. Une décision qui pouvait paraître très surprenante au vu de la forme actuelle du numéro 8 irlandais, qui joue probablement le meilleur rugby de sa carrière cette saison, à 30 ans. Mais qui se comprit néanmoins dès lors que des raisons familiales furent évoquées pour justifier un choix si inattendu. Pour rappel, « Christian Johaan » de son nom complet, c'est pas moins de 150 apparitions sous les couleurs du Munster depuis son arrivée sur l’île émeraude en 2012, 50 sélections avec l’équipe d’Irlande et à peu près autant de timbres distribués aux 4 coins de l’Europe. Passé les présentations et comme vous l’aurez compris, cette annonce soudaine va poser un véritable casse-tête à ses coachs, qu’ils soient Andy Farrell chez les Verts ou Johan Van Graan du côté de Thomond Park. Pour sûr, quand bien même l’Eire est assurément l’une des nations les plus équipées du vieux-continent en troisième ligne, on ne remplace pas comme ça le char d’assaut de George, qui plus est lorsque son couloir est lui relativement moins fourni que ses flancs, O’Mahony, Connors, Leavy ou Van der Flier ne demeurant que des purs flankers. Dès lors, qui pour succéder à ce petit-fils de fermier ? Comme se plaisent à le dirent les arbitres « il n’y a rien de clair et évident » à ce jour. Chez les Celtes, personne ne possède aujourd’hui la présence physique de Stander (1m85 pour 114kg) à son poste, quand ils sont peu nombreux à pouvoir se targuer d’avoir sa rudesse dans les zones d’affrontement et d’être le même poison que lui au grattage. Bref, à posséder les mêmes attributs que LE fer de lance du XV du Trèfle depuis 5 ans maintenant.