IRLANDE. A la surprise générale, CJ Stander annonce la fin de sa carrière à seulement 30 ans

Le troisième ligne de l'Irlande et du Munster raccrochera les crampons à la fin de la saison. CJ Stander a invoqué des raisons familiales.

[POINT TRANSFERT] Trinh-Duc intéresse en Pro D2, CJ Stander vers le Top 14 ?Un temps annoncé vers le Top 14, CJ Stander a surpris tout le monde en annonçant qu'il raccrochera les crampons à la fin de la saison. Le troisième ligne d'origine sud-africaine aura seulement 31 ans en avril. Mais il a beaucoup donné sous le maillot du Munster et de l'Irlande. Il a fêté sa 50e sélection avec le XV du Trèfle lors de la victoire sur l'Ecosse dimanche dans le Tournoi des 6 Nations. En janvier dernier, il portait le maillot de son club de coeur pour la 150e fois contre le Leinster. Cependant, il a pris la décision d'arrêter en invoquant des raisons familiales. Une perte pour le rugby irlandais à seulement deux ans de la Coupe du monde en France. Il terminera la saison avec le Munster et ira au bout de son contrat le 27 juin avant de jouer avec l'Irlande cet été pour un dernier tout de terrain.

Pendant le confinement, j'ai fait un inventaire de ce qui compte le plus pour moi dans la vie. Ma foi, ma famille et ce jeu incroyable auquel je joue depuis l'âge de six ans ont facilement été en tête de liste. Cependant, je me suis rendu compte que mon engagement dans le rugby avait commencé à faire des ravages injustes sur ma famille, qui à Limerick et en Afrique du Sud a fait des sacrifices considérables pendant plus de 25 ans pour me permettre de vivre mon rêve.

Arrivé à Limerick en 2012 en provenance d'Afrique du Sud à seulement 22 ans, il est imposé comme l'un des meilleurs joueur à son poste. Un statut qu'il conserve encore à ce jour. Il a cependant toujours su qu'il prendrait sa retraite alors qu'il serait encore au meilleur niveau. "C'est lors d'une séance d'entraînement glaciale à Munster vers la fin de 2020 que je savais que j'étais entré dans la dernière ligne droite de ma carrière." S'il a trouvé une famille en Irlande et n'a jamais eu le sentiment d'être un étranger, il souhaite que sa fille Everli grandisse autour de sa famille en Afrique du Sud. Si le Munster et la fédération irlandaise ont tenté de le convaincre de continuer, il avait pris sa décision. "J'apprécie profondément qu'ils aient essayé de me persuader du contraire, mais je savais qu'il était temps", a commenté Stande via le site officiel du Munster.

Merci au peuple irlandais, à ma grande famille du rugby à Limerick, à l'Irish Rugby Union, à Joe Schmidt, qui m'a d'abord choisi pour jouer pour l'Irlande, à Andy Farrell, qui a continué à me soutenir, et à tous mes coéquipiers et membres de la direction que j'ai a eu l'honneur de partager un vestiaire avec. Je réserve un mot de remerciement spécial à feu Anthony «Axel» Foley. Votre impact sur ma vie personnelle et professionnelle reste aussi tangible aujourd'hui qu'il l'était lorsque vous étiez encore avec nous."