6 Nations. 'C’est comme les machines dans les fêtes foraines'', Huget décrypte la recette pour faire craquer l’Irlande

Yoann Huget a livré son plan pour faire tomber l’Irlande ce samedi dans le 6 Nations 2025. Ballons hauts, orgueil, jeu debout… les Bleus savent ce qui les attend.

La tension monte à quelques jours du choc entre l’Irlande et le XV de France dans ce Tournoi 2025. Si les Bleus ont retrouvé des couleurs en s’imposant en Italie, le défi qui les attend à Dublin s’annonce colossal. Mais pour Yoann Huget, ancien ailier tricolore, cette équipe de France a largement les moyens de faire un coup, à condition de respecter un plan précis. Entre orgueil, discipline et gestion des ballons hauts, il détaille les clés d’un exploit possible.

Coller au score et rester dans la bataille

"Je n’ai jamais perdu confiance envers les Bleus", pose d’emblée Huget pour RMC. Malgré une équipe brouillonne dans la zone de marque en Angleterre, l’ancien Toulousain a aimé ce qu’il a vu à Twickenham. "Le contenu était là", souligne-t-il, avant de pointer la capacité du banc en 7-1 à répondre présent en Italie. De quoi nourrir de l’espoir avant de défier le monstre vert.

Pour Huget, tout se jouera dans la gestion des temps faibles. "L'Irlande aime mener et contrôler. Mais si on est au contact à la 60e, ils peuvent craquer mentalement." L'enjeu sera donc d'encaisser la pression initiale sans rompre, puis de rester collés au score pour faire douter les compatriotes de Sexton. Un véritable test d'orgueil pour les Bleus, piqués dans leur fierté après la fessée reçue l'an dernier (38-17).

La clé des ballons hauts et de l’occupation

Dans ce bras de fer, Huget insiste sur la dimension aérienne. "Il faut être hyper structurés sur les ballons hauts", prévient-il. Les Irlandais adorent enfermer leurs adversaires dans leur camp, les étouffer en multipliant les séquences sur ballon porté et les phases à une passe. "C’est comme les machines dans les fêtes foraines qui poussent les pièces", image-t-il avec malice.

Face à ce rouleau compresseur, il faudra non seulement assurer dans les airs, mais aussi imposer un rythme différent, plus français dans l'âme. "Il faut mettre du dynamisme, jouer debout, multiplier les prises d'intervalles." Bref, leur proposer ce qu'ils détestent : du désordre.

Structurés devant, inspirés derrière

Dans cette optique, le retour de Ntamack et la titularisation de Penaud pourraient être des atouts précieux. Maîtrise défensive et punch offensif, la combinaison idéale pour allumer quelques feux dans le rideau vert. Devant, la mêlée bleue devra serrer les boulons face à un pack irlandais à la fois puissant et mobile. L'absence de certains éléments dans les rangs du Trèfle pourrait être un atout de poids pour les Tricolores dans ce domaine comme dans la bataille pour la ligne d'avantage.

Ce match sera bien plus qu'un simple test-match : une répétition générale pour la suite du mandat Galthié et un révélateur du vrai potentiel de cette équipe en vue de la Coupe du monde 2027 en Australie. Le défi est immense, mais si les Bleus, outsiders, répondent dans les collisions, les airs et le rythme, alors le coup de Trafalgar est possible. Comme dirait Huget : "C'est tout ce qu'ils n'aiment pas." À eux de jouer.