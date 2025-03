6 Nations. 80 minutes pour (enfin) briser la malédiction : les Bleus sont remontés comme des coucous

Déplacement capital pour les Bleus : face à l’Irlande, double championne en titre, Alldritt et les siens veulent enfin décrocher une victoire fondatrice à l’extérieur. De celles qui forgent une équipe.

Alldritt ne se cache pas : ce choc est un tournant

Samedi à l’Aviva Stadium, le XV de France joue bien plus qu’un simple match du Tournoi. Face à une Irlande double tenante du titre, les Bleus sont attendus au tournant. Et Grégory Alldritt ne s’en cache pas via le Midi Olympique : « Ces cinq dernières années, on a fini cinq fois seconds dans le Tournoi. Si on peut éviter de finir six fois à cette place… » Voilà l’enjeu posé.

Ce déplacement à Dublin, c'est l'occasion rêvée de marquer enfin les esprits à l'extérieur, et de poser une première pierre vers la Coupe du monde 2027. Depuis la fin du Mondial 2023, les Bleus cherchent toujours leur match référence loin de la maison, selon l'ancien patron des Bleus Philippe Saint-André.

Et c’est à nous de gagner ce standard et mettre notre niveau là-haut pour enfin gagner le Tournoi des 6 Nations. En ce sens, ce match sera donc un tournant.

Et pour devenir un prétendant crédible au titre mondial, il faut savoir s’imposer chez les meilleurs. Or, l’Irlande, c’est ce qu’on fait de mieux dans l’hémisphère nord. Costauds dans les fondamentaux, capables d’étouffer n’importe qui dans le rythme et l’occupation, ils sont surtout diablement constants. « Ils savent exploiter la moindre baisse de concentration », alerte le Rochelais.

L’enjeu dépasse ce Tournoi

Pour Fabien Galthié et son staff, ce déplacement est aussi un révélateur. Les Bleus peuvent-ils combiner l’intensité physique que réclame ce genre de choc, tout en gardant la tête froide pour être propres sur leurs lancements ? Le banc avec sept avants devra les y aider. Il pourrait en effet permettre aux titulaires d'être à 200 % pendant une petite heure. En sachant que les copains sera là pour prendre la relève.

XV de France. Galthié sort les 'gros mots' et les gros bras pour Dublin : appel à un arbitrage juste, Ntamack et banc XXL L’adaptation au contexte sera clé : dans un Aviva en fusion, avec une météo souvent capricieuse, avec une pelouse qui pourrait être humide comme en Angleterre, chaque détail comptera. Entre Doris, Beirne, Bundee Aki et James Lowe ou encore Keenan, le danger viendra de partout. Les Bleus savent que se concentrer sur un seul joueur, comme Sam Prendergast, n'est pas la solution. « Leur ouvreur sera nécessairement présent dans le combat », prévient Alldritt. Et ce, même si son abatage en défense est loin d'être satisfaisant.

Même si le sélectionneur tricolore veut croire que ce match ne "changera rien" concernant la vision "construite, structurée" du staff sur le développement des joueurs, gagner à Dublin, ce serait plus qu’un exploit. Ce serait une déclaration d’intention à deux ans de l’Australie. Un message clair aux autres nations : la France n’est pas qu'une équipe solide à domicile.

Depuis la prise de fonction de Galthié, les Bleus ont progressé dans la maîtrise collective, mais il manque encore cette constance loin de leurs bases. Et quoi de mieux qu’un succès chez les rois d’Europe pour en finir avec la malédiction de la deuxième place ? Alldritt le sait, ce genre de rendez-vous ne se présente pas deux fois. Samedi, c’est un cap que les Bleus doivent franchir.