6 Nations 2022. L'Ecosse va lever ses restrictions, quid des autres nations du Tournoi ?

À l'orée du Tournoi des 6 Nations, quelles sont les restrictions qui existent chez les nations participantes concernant l'accueil des supporters dans les stades.

Our statement following today’s announcement from Scottish Government ⬇️#AsOne pic.twitter.com/sYG6JbBqzT — Scottish Rugby (@Scotlandteam) January 11, 2022

Trois petites semaines nous séparent désormais du coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations. L'équipe de France débutera par deux rencontres au Stade de France face à l'Italie puis l'Irlande avant de se rendre en Écosse. Un match qui aura lieu dans un stade plein. En effet, pendant que le gouvernement français statue encore sur les jauges proportionnelles dans les stades, son homologue écossais a levé les restrictions à partir du 17 janvier. "Cela permettra aux prochains matchs des Six Nations de se dérouler et nous pourrons, comme prévu, accueillir l'Angleterre et la France au BT Murrayfield, à commencer par la Calcutta Cup le samedi 5 février", a commenté la fédération écossaise ce mardi. On devrait donc avoir droit à un sublime Flower of Scotland 26 février prochain. Top 14/Pro D2. Les jauges proportionnelles sur le point d'être mises en place !Quid du Pays de Galles où les Bleus se rendront le 11 mars ? L'Écosse avait adopté des restrictions strictes sur les coronavirus au lendemain de Noël face à la flambée des cas d'Omicron. Tandis que 500 spectateurs étaient autorisés en Écosse, le Pays de Galles a totalement interdit aux fans d'assister à des événements sportifs professionnels. Pour l'heure, la fédération galloise à l'instar de supporter attendent une décision quant à savoir si le Principality Stadium accueillera du public pour les matchs contre l'Écosse le 12 février, la France le 11 mars et l'Italie le 19 mars. La semaine prochaine, cela fera trois semaines que ces mesures ont été prises. "Si nous sommes très chanceux - et c'est un très gros si - et que nous constatons que nous avons dépassé le pic et que nous sommes sur une réduction fiable de l'impact du coronavirus sur nous, alors nous chercherons à voir ce que nous pouvons faire pour lever certaines des protections que nous avons dû mettre en place", a commenté le premier ministre gallois Mark Drakeford.



Au sein du Tournoi, tous les supporters ne sont pas logés à la même enseigne. En Angleterre, aucune restriction n'a été imposée sur le nombre de fans lors d'événements sportifs après Noël, tandis que l'Irlande applique la mêle jauge qu'en France avec 5 000 spectateurs. Une mesure qui pourrait être levée d'ici au 30 janvier, soit juste avant la visite du Pays de Galles à Dublin le 5 février. Chez nos voisins italiens, pas de restriction réelle sur la capacité d'accueil des enceintes sportives comme le rapporte Wales Online, mais des restrictions pour les non-vaccinés via un système de "pass Covid".