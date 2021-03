6 Nations 2021. Que pense la presse écossaise du report du match face aux Bleus ?

Les Écossais ne savent toujours pas si leurs meilleurs éléments seront libérés par leurs pour le match reporté face au XV de France.

Ce 6 Nations 2021 des Bleus a été marqué par une histoire extra-rugby alors que le XV de France impressionnait le monde entier. Pour participer au Tournoi, la FFR devait assurer une bulle sanitaire stricte afin d'éviter toute contamination des joueurs. Mais avant le match face à l'Écosse, le groupe et le staff ont connu plusieurs cas de Covid dans leurs rangs. Si tout le monde cherchait le patient 0, la ministre des Sports Roxana Maracineanu demandait une enquête sur ce cluster de Marcoussis. On a découvert qu'un membre du staff était le premier cas, puis finalement Fabien Galthié. Le manager général du XV de France est allé voir son fils jouer en espoirs aux côtés de Thomas Lombard. On a eu également l'épisode des gaufres en Italie.

Tout cela a obligé les Six Nations à reporter le match qui devait opposer les Écossais aux Français, initialement prévu le 28 février dernier. Cette semaine, le comité organisateur a annoncé le report officiel de la rencontre au vendredi 26 mars. Cependant, le Top 14 jouera sa 20e journée sur ce week-end, et même problème du côté des joueurs écossais. Qu'en dit la presse écossaise et étrangère ? Report accepté ou demande de forfait ?

The Scotsman, l'un des plus gros journal du pays, s'exprime sur ce match "reporté trois jours avant". Ils rappellent que les clubs de la Gallagher Premiership "n'ont aucune obligation de libérer leurs joueurs", puisque ce report tombe en dehors de la fenêtre internationale. On est évidemment confiant concernant leur mise à disposition : la nation prime sur les clubs souvent. Cependant, le sélectionneur Gregor Townsend "pense que l'intégrité du championnat des Six Nations serait compromise si son équipe était forcée d'affronter la France sans son contingent de joueurs anglais et français et il y a un fort sentiment au sein du camp écossais qu'ils ne doivent pas être punis pour le report". Le journal continue en rappelant que la France n'a pas été au niveau concernant les protocoles sanitaires : "il est apparu que l'adhésion de la France aux protocoles relatifs aux coronavirus n'était pas aussi assidue qu'elle aurait pu l'être". Townsend a été interrogé concernant un possible refus de sa part s'il ne pouvait pas disposer de ses meilleurs joueurs : "Je ne pense pas que j'aurais ce pouvoir. En fin de compte, si les Six Nations conviennent que nous devons jouer, nous devrons jouer, mais j'espère que ce n'est pas le cas et que tous nos joueurs seront disponibles." The Scotsman rappelle que le XV de France pourrait se présenter face aux Écossais avec une chance de gagner le Tournoi s'ils l'emportent contre le Pays de Galles.

Sky Sports rappelle les conditions de report de ce France vs Écosse : "Le match reporté a soulevé beaucoup de controverse la semaine dernière compte tenu des raisons suspectes de l'épidémie". Ils reviennent également sur l'intervention de Roxana Maracineanu qui avait menacé de retirer le France du Tournoi. Même petit rappel du côté de la BBC : "L'entraîneur en chef Fabien Galthie a été soutenu par sa fédération bien qu'il ait quitté la bulle de l'équipe lors du week-end d'ouverture des Six Nations."

Du côté de la Premiership où évolue notamment Stuart Hogg, le problème vient de la rencontre phare du week-end du 26 mars : Gloucester vs Exeter. Dans un communiqué, ils ont déclaré que le coup d'envoi serait changé : "Premiership Rugby peut confirmer qu'il change l'heure du coup d'envoi du grand derby du West Country du week-end prochain entre Gloucester et Exeter, qui est en direct sur BT Sport". Si l'horaire a été modifié (19h45 à 17h30), la Premiership n'a pas annoncé une libération des joueurs malgré des discussions en cours : "Des pourparlers de collaboration sont en cours entre nous-mêmes, la Scottish Rugby Union et le comité des Six Nations concernant la libération de joueurs engagés dans leurs clubs pendant un week-end qui n'a pas été désigné dans la fenêtre internationale." Rugby Pass relaie la déclaration d'un porte-parole : "Nous comprenons que nous sommes dans une période sans précédent alors que le sport fait face à sa plus grande crise de la pandémie Covid-19. Dans un esprit de collaboration, nous continuons à négocier autour de la libération des joueurs, avec une compensation appropriée pour la perturbation des clubs et la compétition restant à convenir." Ce porte-parole déclare que "ce match réorganisé n'est pas couvert par le règlement 9" de World Rugby qui cadre le droit de libération des joueurs. Le doute subsiste car comme le rappelle le porte-parole de Premiership Rugby, "le retrait des joueurs à court terme crée de nombreux problèmes pour nous, y compris des engagements envers nos partenaires, diffuseurs et supporters."