6 Nations 2021. N'attendez plus, les compositions pour Ecosse - Pays de Galles sont là !

Ecosse - Pays de Galles, c'est le choc de cette 2e journée du Tournoi des 6 Nations 2021 entre deux nations victorieuses le week-end dernier.

L'Ecosse, principal outsider de ce Tournoi des 6 Nations 2021 ? La victoire du XV du Chardon en Angleterre place les coéquipiers de Finn Russell dans cette position, et une victoire sur le Pays de Galles ne ferait que renforcer ce sentiment. Disons les choses : si l'Ecosse l'emporte face aux Diables Rouges, elle aura rarement été aussi proche dans la course au titre.

6 Nations 2021. En cas de victoire face au Pays de Galles, l'Écosse pourrait encore réécrire l'histoirePour défier les hommes de Wayne Pivac, on note trois changements liés aux blessures de Sean Maitland, Cameron Redpath et Jamie Ritchie. Les remplaçants choisis sont, respectivement, Darcy Graham (Edimbourg), James Lang (Harlequins) et Blade Thomson (Scarlets).

Quand au banc, il est inchangé !

Ecosse 1 Sutherland 2 Turner 3 Z.Fagerson 4 Cummings 5 Gray 6 Thomson 8 M.Fagerson 7 Watson 9 Price 10 Russell 11 Van der Merwe 12 Lang 13 Harris 14 Graham 15 Hogg 16 Cherry 17 Kebble 18 Nel 19 R.Gray



20 G.Graham 21 Steele 22 Van der Walt 23 Jones

Côté gallois, on s'est fait peur contre l'Irlande, pourtant réduite à 14 dès le quart d'heure de jeu. Mais à force de travail, les Diables Rouges ont fait le boulot, inscrivant deux essais dans le second acte par George North et Louis Rees-Zammitt. Désormais aligné au centre, le premier est absent du XV de départ, contrairement à la pépite de Gloucester qui enchaîne sur son aile.

Le reste ? Pivac est contraint d'effectueur plusieurs changements suite aux forfaits de plusieurs titulaires (J. Williams, Amos, Lydiate). A la place du premier, on attendait le Néo-Zélandais Willis Halaholo, éligible avec le Pays de Galles puisqu'il évolue à Cardiff depuis 2016. International... tongien chez les jeunes, Halaholo marche dans les pas d'Hadleigh Parkes, autre centre kiwi titulaire l'an dernier dans le tournoi. Mais il ne sera "que" sur le banc, puisque c'est Nick Tompkins qui a été choisi, quand Owen Watkin prend la place de North.

Les retours de Liam Williams et Aaron Wainwright, et la titularisation de Gareth Davies à la mêlée sont les autres changements dans le XV de départ.