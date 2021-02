6 Nations 2021. L'Ecosse ne jouera pas face aux Bleus n'importe quand et n'importe comment

À travers un communiqué de la Fédération écossaise, Gregor Townsend a exprimé son souhait de disposer de l'ensemble de ses joueurs pour affronter les Bleus.

C'est une nouvelle qui fait couler beaucoup d'encre. Jeudi, à la suite d'un nouveau cas de Covid décelé au sein des rangs français, la décision a été prise de reporter le match France-Écosse à une date ultérieure. Via un communiqué publié par la SRU sur ses réseaux sociaux, Gregor Townsend le coach écossais a déclaré comprendre ce report, sans néanmoins une pointe d'amertume : ''Bien que nous acceptions pleinement la décision de reporter notre match contre la France pour des raisons médicales, il est décevant de ne pas pouvoir jouer ce match dimanche.'' Il précise par ailleurs que son équipe était prête, avant le choc au Stade de France : ''Nous avons passé une bonne semaine avec nos joueurs qui étaient concentrés et prêts à représenter le pays à Paris et à poursuivre notre progression dans le 6 Nations de cette année. Tout au long de ce Tournoi et de la précédente Autumn Nations Cup, nous avons travaillé dur pour maintenir des protocoles Covid stricts qui nous ont permis de sélectionner nos équipes les plus solides possibles''. 6 Nations 2021. Quand jouer France-Ecosse ?Surtout, Townsend n'a pas manqué de rappeler, à l'heure où les suppositions sur une date de repli pleuvent, qu'il souhaitait plus que jamais posséder dans ses rangs toutes ses forces vives quand le match face à la France aura lieu : ''Nous attendrons de voir quelles options sont disponibles pour jouer ce match contre la France, mais notre position reste que nous voulons avoir tous nos joueurs éligibles à notre disposition pour ce match, afin que nous puissions rivaliser au niveau où nous l'aurions fait ce week-end.'' Et pour conclure, le sélectionneur du XV du Chardon a adressé un message aux Bleus : ''Nous souhaitons à tous les joueurs et staff français touchés par le Covid une bonne récupération et nous sommes impatients de les affronter à une date ultérieure.''