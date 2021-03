6 Nations 2021. Fabien Galthié joue un jeu dangereux en chargeant les arbitres

Le sélectionneur français Fabien Galthié s'est exprimé sur le carton rouge de Paul Willemse. Il n'hésite pas à charger arbitres et Gallois.

Ce samedi, l'exploit du XV de France a fait vibrer tous les supporters des Bleus. Il faut dire que le match partait très mal avec des Gallois très justes dans leur plan de jeu et leurs réalisations. Côté français, on n'arrivait pas à accélérer le jeu comme d'habitude. Mais c'est surtout l'indiscipline des Bleus qui a pêché. Après plusieurs fautes, c'est Mohamed Haouas qui se fait sanctionner après avoir arrêté un maul illicitement. Mais le fait de jeu arrivera à la 68e minute.

Après une action folle des Français qui passent la ligne, l'arbitre de la rencontre monsieur Pearce revient sur une action litigieuse. Elle concerne Paul Willemse qui s'est rendu coupable de fourchette sur le pilier Wyn Jones. Sur les réseaux, le scandale est lancé et Pearce déjà mis au bûcher depuis le début du match (coupable d'être né au Pays de Galles). Si les supporters estiment que les doigts dans les yeux ne sont pas une fourchette, c'est tout un sujet de sémantique à revoir.

Cependant, le sélectionneur Fabien Galthié est revenu sur cette action de Paul Willemse. Selon ses paroles, en conférence d'après-match, les arbitres devraient revoir sa sanction. Toujours selon le sélectionneur, il n'y a pas de contacts et si contact, il serait "minime". Ces paroles sont dangereuses dans un climat où l'arbitre est un ennemi qui ne fait plus partie du jeu comme un en-avant ou une mauvaise passe : "Je pense qu'il ne mérite pas une lourde sanction. Je pense qu'il mérite de la clémence. Quand on regarde les images en long, en large et en travers, pour moi, il n'y a pas de contact, ou le contact est minime et surtout pas volontaire".

Mais il estime également que les Gallois sont des spécialistes du carton rouge chez l'adversaire. Comment ? Par un "body language" : "Vous voyez bien la manière dont le Gallois - dans une équipe spécialisée dans le carton rouge adverse - joue la scène... le body language du Gallois. J'espère que le corps arbitral va juger que cette sanction n'est pas nécessaire pour Paul Willemse. Je ne vois pas à quel moment, dans le jeu, il mérite d'être sanctionné de la sorte". A quel moment ? Lorsqu'il se retrouve avec ses doigts dans des yeux, tout simplement.