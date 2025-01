6 NATIONS. 16 mois, 3 blessures, 1 mission : l'incroyable retour en Bleu de Romain Ntamack

Après 16 mois passés loin du XV de France, Romain Ntamack retrouvera son poste d'ouvreur vendredi aux côtés de son partenaire de club Antoine Dupont.

L’attente a été longue. Seize mois après sa dernière apparition sous le maillot du XV de France, Romain Ntamack est de retour pour mener l’attaque des Bleus. Un come-back forcément scruté, tant son absence avait laissé un vide dans l’organisation du jeu tricolore.

La traversée du désert

Le destin s’est acharné sur le Toulousain. Victime d’une rupture des ligaments croisés en plein été 2023, Ntamack a vu la Coupe du monde lui filer sous le nez. Une blessure difficile à encaisser, mais qu’il a affrontée sereinement, comme à son habitude. Alors qu’il retrouvait enfin les terrains cet automne, un pépin musculaire est venu retarder son retour en Bleu. Il aura fallu attendre ce 6 Nations 2025 pour enfin revoir le numéro 10 tricolore sur la pelouse du Stade de France, 538 jours après son dernier match en Bleu.

Pour Fabien Galthié, il ne fait aucun doute : Romain Ntamack était programmé pour revenir dans ce rôle de gestionnaire. Entre sa vision du jeu, sa gestion des temps forts et son association historique avec Antoine Dupont, il incarne le profil idéal pour mener l’attaque des Bleus. "C’est un joueur qui a toujours su répondre présent dans les grands moments", rappelle le sélectionneur dans les colonnes de Rugbyrama.

La charnière Dupont-Ntamack, un atout inestimable

Avec 27 matchs disputés ensemble en Bleu, Antoine Dupont et Romain Ntamack forment la paire la plus expérimentée de l’ère moderne du XV de France. Un duo complémentaire, capable de gérer le tempo comme d’accélérer, et qui a déjà prouvé sa capacité à faire déjouer les meilleures défenses du monde. Si Thomas Ramos a assuré l’intérim avec brio en novembre, le retour de Ntamack apporte une stabilité précieuse dans le XV de départ. De plus, l’arrière toulousain pourra retrouver le numéro 15, son poste de prédilection.

Depuis combien de temps n'avions nous pas vu la charnière majeure Dupont/Ntamack avec le XV de France ?

Une pression assumée

Forcément, le retour du Toulousain ne passe pas inaperçu. Il sait que ses performances seront scrutées, surtout après la belle prestation de Ramos à l’ouverture cet automne. Mais Ntamack n’en a cure. "Il a cette sérénité qui lui permet de gérer les grands rendez-vous avec une maîtrise rare", confiait son entraîneur en club Clément Poitrenaud, toujours à Rugbyrama. Un calme et une confiance en lui qui seront des atouts majeurs pour les Bleus dans cette compétition.

Son dernier match dans le Tournoi ? Un France – Galles remporté 41-28 en mars 2023. Un souvenir heureux, sur lequel il pourrait bien s’appuyer. Face aux Gallois, Ntamack aura l’occasion de reprendre le rythme international et de prouver qu’il est bien le maître à jouer des Bleus pour les années à venir.

Vendredi soir, le Stade de France retiendra son souffle. Car ce n’est pas qu’un retour, c’est une mission reconquête, avec une concurrence toujours plus féroce à son poste.