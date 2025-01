Depuis combien de temps n'avions nous pas vu la charnière majeure Dupont/Ntamack avec le XV de France ?

18 mois plus tard, la charnière majeure Dupont/Ntamack devrait faire son retour avec le XV de France. Elle qui détient le record d'associations en Bleu.

C’est peu dire que les Bleus attendaient avec impatience ce retour. Certes, en son absence, Thomas Ramos fut le patron à l’ouverture, tandis que le XV de France est pas mal loti derrière avec Matthieu Jalibert qui attend à nouveau sa chance.

Mais Romain Ntamack, au nom de ses automatismes avec son compère Antoine Dupont et de son retour en forme à Toulouse, demeure toujours le numéro 10 naturel des Tricolores. D’ailleurs, il est annoncé titulaire face au Pays de Galles pour l’ouverture du Tournoi des 6 Nations, dans 10 jours.

XV DE FRANCE. Dupont-Ntamack enfin réunis, Barassi en pôle au centre : la compo probable des Bleus

Au Stade de France, NTK devrait ainsi retrouver les Bleus après 17 mois et demi, et sa grave blessure au genou en août 2023.

Vers une 28ᵉ association

Avec Dupont, son capitaine, il formera donc la charnière fétiche du XV de France pour la 28ᵉ fois de leur carrière, un record. Une association qui a remporté 22 de ses 27 matchs sous le maillot Bleu, et même 86 % de ses rencontres sous l’ère Galthié.

Un duo qui guidera donc les Tricolores vendredi prochain face au Pays de Galles. Une équipe qui n’a d’ailleurs plus battu les Bleus depuis 2019 et la coupe du monde au Japon.

Cette fois encore, leurs chances paraissent très maigres face à un XV de France dont la composition annoncée par le premier entraînement collectif au complet a de quoi faire peur.

Entourée par les Penaud, Ramos, Alldritt, Meafou et consorts, la charnière française devrait avoir de quoi animer à sa guise. Avec un festival digne de la Champions Cup à prévoir ? Pour conserver la magie du Tournoi, on espère néanmoins que Dupont, Ntamack et consorts lèvent un peu le pied lorsque le score sera acquis…