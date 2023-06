5 raisons pour lesquelles nous parions sur une victoire du Racing 92 à Paris

Ce samedi, le Racing 92 affronte Paris dans le cadre des barrages. On vous explique pourquoi les Franciliens vont se qualifier pour les demi-finales.

Jean Bouin réussit aux Franciliens

Bien que les Racingmen n'aient remporté qu'un seul de leurs cinq derniers déplacements en championnat, ce déplacement à Paris n'est pas pour leur déplaire. En effet, leur dernier succès à l'extérieur a eu lieu à Jean Bouin dans le cadre de la 21e journée (13-17). Une pelouse sur laquelle ils se sentent particulièrement bien. En effet, ils y ont battu les Parisiens lors de leurs cinq derniers déplacements en première division. Néanmoins, ils n'ont globalement jamais eu de victoire facile.

Paris n'a pas vu les demies depuis des lustres !

La dernière fois que les Parisiens ont dépassé le stade des barrages, c'était lors de la saison 2014/2015. Cette année-là, les soldats roses sont même allés en finale et ont remporté le titre. Ils n'ont plus revu le dernier carré depuis malgré une qualification au stade des barrages en 2020/2021. À l'époque, ils avaient été battus 38 à 21 par... les Franciliens sur leur pelouse synthétique. Ces deniers sont des habitués des demies avec notamment un titre en 2016 et une qualification presque chaque saison.



La meilleure attaque du championnat

Le club ciel et blanc n'a terminé qu'à la 5e place du classement mais ce n'est pas faute d'avoir envoyé du jeu et marqué des points. Les Franciliennes possèdent en effet la meilleure attaque de la première division avec 734 points inscrits à la faveur de 80 essais. Si c'est principalement à domicile que les Franciliens ont été efficaces offensivement. Il faudra que les Parisiens soient solides en défense. Ça tombe bien puisque Paris est la meilleure défense à la maison avec seulement 159 points encaissés.



S'offrir une belle sortie

La formation francilienne verra partir son ouvreur écossais à la fin de la saison. Un temps envoyé au Japon, c'est finalement à Bath que l'artilleur du XV du Chardon posera ses valises à la fin de la saison. Nul doute qu'il souhaite quitter la France sur une bonne note. Si le titre est loin d'être gagné face à des formations comme Toulouse et la Rochelle, s'arrêter au stade des barrages n'est clairement pas la sortie dont rêve l'Écossais. Deuxième meilleur réalisateur du championnat derrière son homologue de Paris, il aura un grand rôle à jouer ce samedi.



Des points à prendre en vue du Mondial et une saison à sauver

Ces matchs de phases finales ont une importance toute particulière pour certains joueurs. En effet, il s'agit des dernières occasions pour les internationaux de briller avant les annonces du sélectionneur tricolore. Lequel retiendra tout d'abord 23 joueurs en vue d'un stage avant d'annoncer la liste des 42 éléments retenus pour la préparation. Aussi, il est important pour certains Tricolores de se montrer sous leur meilleur jour. On pense notamment au demi de mêlée francilien qui est dans les petits papiers du staff. La concurrence est rude mais il a une vraie carte à jouer. S'arrêter à niveau de la compétition serait aussi un échec pour le club ciel et blanc qui n'a pas réussi à se qualifier pour les phases finales de la coupe des champions.



