5 raisons pour lesquelles nous parions sur une victoire de Toulouse sur Lyon

Ce dimanche, le leader du championnat Toulouse accueille Lyon. Un match qui devrait sourire aux locaux, invaincus à domicile depuis le début de la saison.



Toulouse en pleine bourre

Les deux matchs européens de Toulouse ne vont guère rassurer les Lyonnais avant leur déplacement de dimanche. Face aux franchises sud-africaines, les Hauts-Garonnais ont montré beaucoup de sérénité, d'envie et de maîtrise. Alors qu'ils étaient fatigués l'an dernier à pareille époque, ils semblent monter en puissance sous l'impulsion des Tricolores. Mais c'est tout le groupe qui a progressé dans le même sens avec une saine émulation qui porte l'ensemble de l'équipe.



Des Toulousains solides à domicile



Toulouse a remporté neuf de ses dix matchs joués à la maison. Ils n'ont d'ailleurs pas perdu devant leurs supporters depuis le début de la saison. En effet, la seule victoire qui leur manque date de la 10e journée lors de la réception du Stade Français. Malgré ce match nul 16 partout, c'est tout simplement la meilleure équipe à domicile du championnat. Toulouse au Wallon, c'est généralement près de 30 points inscrits en moyenne et six bonus décrochés à la faveur de 31 essais.



Des Tricolores sur un nuage



Comme écrit au-dessus, les internationaux de Toulouse jouent actuellement sur une autre planète. Les équipes sud-africaines en ont fait les frais récemment et il se pourrait bien que les adversaires des Toulousains en championnat connaissent un sort similaire dans les semaines à venir. S'il manquera un élément important en première ligne, on a vu que la charnière toulousaine était plus en forme que jamais. Sans parler du poste d'arrière où évolue certainement l'un des meilleurs joueurs du moment. Des joueurs qui tirent leurs coéquipiers vers le haut. C'est tout bénéf'



Une défense de fer



Toulouse meilleure équipe à domicile grâce à son attaque mais aussi grâce à sa défense. Les Toulousains n'ont encaissé que neuf essais depuis le début la saison 2022/2023. Personne n'a fait mieux. Ils n'ont également concédé que 127 points (13 en moyenne) quand la plupart des formations de l'élite ont dépassé les 150 unités. Seuls les Parisiens font mieux dans ce domaine (118 points encaissés). Avec des joueurs qui excellent en contre, une très bonne défense et un ballon récupéré peuvent très bien se transformer en essai. Les Lyonnais sont prévenus.



Une première place à sécuriser



Toulouse domine le championnat de la tête et des épaules à l'orée de cette 22e journée. Cependant, le leader ne peut pas non plus se permettre de lever le pied. Avec six points d'avance sur Paris et encore cinq matchs à jouer avant la fin de la saison régulière, il pourrait très bien voir la concurrence lui passer devant. Il est donc important de faire des matchs sérieux à la maison pour engranger le plus de points. Heureusement, Toulouse va jouer trois fois à la maison, ce qui, au vu des performances réalisées à la maison cette saison, laisse présager de succès. Cela pourrait permettre de faire tourner avant les phases finales. D'autant qu'il y a une demi-finale au sommet à jouer face au Leinster.



