5 raisons pour lesquelles nous parions sur une victoire de Toulouse face à la Rochelle en finale.

Toulouse perd rarement en finale

Ce samedi, le Stade Rochelais et le Stade Toulousain se retrouvent en pour savoir qui sera sacré champion de France. Si les Maritimes joueront seulement leur deuxième finale de championnat, pour les Haut-Garonnais, c'est un peu une habitude. Sacrés à 21e reprise, les Rouge et noir sont pour ainsi dire des habitués des grands rendez-vous. Ils ont participé à 29 finales depuis le début des années 1900 pour seulement 8 revers. Ça en impose. Ce qui impose encore plus, c'est qu'ils n'ont été battus qu'une seule fois à ce stade de la compétition depuis le passage à 14 clubs. Soit 83% de victoire en finale.

Remettre les pendules à l'heure

Les Toulousains sont motivés comme jamais à remporter leur 22e Brennus. Face à la concurrence grandissante de la Rochelle, le président des rouge et noir a annoncé la couleur : "il faut remettre les pendules à l'heure". Le club qui en impose ces deux dernières années, ce n'est pas Toulouse, mais bien le pensionnaire de Deflandre avec son double sacre européen face au Leinster. Un adversaire qui a battu Toulouse ces dernières années. Bien que le Stade ait régulièrement dominé son prochain adversaire en championnat ces dernières années, ce match fait figure de test.



Réaliser le doublé est rare

Sacré pour la deuxième fois de rang au niveau continental, la Rochelle s'attaque à une tâche compliquée : réaliser le doublé. Une performance que seulement deux clubs français ont réussie depuis 2005/2006. Il y a tout d'abord eu Toulon en 2014 et Toulouse en 2021. Ce qui en dit long sur la rareté de cet exploit. Pour certains observateurs avertis, les Rochelais n'auront pas suffisamment digéré le titre européen pour aller chercher le bouclier. Il est vrai qu'il est compliqué de se remotiver mentalement et physiquement après une telle performance. Surtout sur la pelouse du Leinster.

Une défense solide

Les finales de première division sont généralement peu prolifiques en termes de points marqués. Entre la pression et la volonté de chaque équipe de ne pas commettre d'erreurs, les occasions sont rares. Il est d'autant plus important d'avoir une excellente défense. Et ça tombe bien, Toulouse est l’équipe qui a encaissé le moins de points cette saison, avec 488 unités, demi-finale comprise. Ce qui en fait la meilleure défense du Top 14… Pour être tout à fait honnête, la Rochelle est juste derrière, avec 492 points encaissés. Une chose est sûre, ça risque de taper fort samedi soir.

Des joueurs reposés

Leader du championnat à la fin de la phase régulière, Toulouse a pu se reposer avant les demies à l'instar de la Rochelle. Cependant, les Haut-Garonnais sont apparus plus frais et plus percutants lors de leur match face aux Franciliens. Se sont-ils rendus la tâche facile grâce à leur domination physique ? Ou bien est-ce parce que leur adversaire n'était pas au niveau ? Sans doute un peu des deux. Toujours est-il qu'ils ont laissé moins d'énergie dans ce match largement dominé contrairement à des Rochelais qui ont été obligés de s'employer face aux Bordelais. Grâce à un score acquis, le Stade a pu faire sortir certains de ses meilleurs joueurs bien avant la 80e minute. Économisant ainsi un maximum leurs forces pour le choc à venir.



