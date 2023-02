5 raisons pour lesquelles nous parions sur une victoire de la France sur l'Ecosse

Pronostiquez sur le résultat du match entre le 15 de France et l'Écosse avec notre partenaire Winamax. Qui l’emportera selon vous ?

Les Bleus doivent se racheter

Forte de 14 succès de suite, l'équipe de France était l'une des grandes favorites pour le titre dans le Tournoi cette année. Cependant, la bande à Dupont a flanché à Dublin, face à une équipe d'Irlande bien trop solide. Peu habitués à la défaite, nos Bleus vont mettre un point d'honneur à redorer le blason du 15 de France, avec une victoire au Stade de France contre une belle équipe d'Écosse.

Une revanche à prendre

Si l'équipe de France n'a pas besoin de ça pour gagner ce week-end, il est tout de même important de dire que la dernière équipe à être venu s'imposer au Stade de France est l'Écosse. C'est un facteur qui va forcément rentrer en compte dans la préparation des hommes de Fabien Galthié, qui n'hésiteront pas à repasser les moments clef de ce revers. L'indiscipline a coûté la victoire aux Bleus lors de leur dernière défaite face à l'Écosse et cet excès d'engagement sera sûrement corrigé.

Les Bleus sont solides à domicile

Bien que leur adversaire de ce dimanche soit leur dernier bourreau au Stade de France, les Tricolores ont évolué, et ont appris de leurs erreurs. Depuis cette défaite, la France a enchaîné 9 victoires consécutives à domicile, contre les meilleures nations du monde. Les Bleus sont parvenus à vaincre la Nouvelle-Zélande, l'Irlande, l'Australie, l'Angleterre ou encore l'Afrique du Sud. Ils devraient continuer sur leur lancé dimanche après-midi.





La France connaît bien l'ouvreur écossais

Si l'Angleterre et le Pays de galles ont fait les frais du génie écossais de l'ouvreur du Chardon, les joueurs de l'équipe de France connaissent bien le garçon. En effet, en face de lui, le centre tricolore francilien sera chargé de museler le fantasque ouvreur, lui qui évolue à ses côtés en club. De plus, l'ensemble des joueurs français affrontent le numéro 10 écossais depuis maintenant 4 saisons en championnat, et savent tout particulièrement qu'il est capable du meilleur comme du pire lors d'un match. L'ouvreur francilien devrait s'attendre à une grosse pression à son égard de la part du 15 de France.

Parce que la côte de la France est intéressante

Avec notre partenaire Winamax, vous pouvez profiter d'une cote à 1,29 en faveur de l'équipe de France, si cette dernière arrive à s'imposer. Cette côte est parfaite pour un combiné ! De plus, en feu depuis le début de la saison et du Tournoi des 6 Nations, la côte de l'ailier français de Lyon en tant que "marqueur d'essais" est à 2,30 ! Dans un match qui reste d'être débridé et très ouvert en attaque, il ne serait pas impossible que l'ailier lyonnais franchisse la ligne au moins une fois durant la rencontre. Avis aux amateurs !

