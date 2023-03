5 raisons pour lesquelles nous parions sur une victoire de la France face à l'Angleterre

Pronostiquez sur le résultat du match entre la France et l'Angleterre avec notre partenaire Winamax. Qui l’emportera selon vous ?

La dynamique est côté français !

Bien que l'équipe de France ait perdu face à l'Irlande, la confiance est dans le camp des Bleus pour affronter l'Angleterre, qui n'est pas au top de sa forme. Pour être plus précis, l'équipe de France n'a subi qu'une seule défaite lors des 16 derniers matchs, face à la meilleure équipe du monde, à Dublin. Pour le XV de la Rose, la tendance n'est pas la même et les Anglais ont perdu 3 de leurs 7 dernières rencontres, avec un nul au passage, pour 3 victoires. Les Tricolores sont alors en meilleure position que leurs voisins anglo-saxons, d'un point de vue mental.

Beaucoup de changements en Angleterre !

Après des résultats plus que convaincants sur la scène internationale ces dernières années, et une domination sur l'équipe de France, le XV de la Rose est en plein changement ! En effet, l'ancienne génération est poussée de plus en plus vers la sortie, et de nombreux joueurs cadres, totalement incontournable il y a encore quelques mois, n'ont pas été rappelés. De plus, le sélectionneur n'est plus le même, et le plan de jeu a donc été modifié. Lors des derniers matchs des Anglais, la sensation que les joueurs étaient perdus pouvait être présente, avec un jeu beaucoup moins précis qu'à l'accoutumée, et un manque d'automatisme. Pour les Bleus, tous les voyants sont au vert au niveau du collectif.

Twickenham n'est plus une forteresse imprenable !

Habituellement, le stade de Twickenham est reconnu pour être une terre hostile, laissant peu de manœuvres à quiconque ose s'y attaquer. Cependant, ce magnifique stade a perdu à de nombreuses reprises des batailles ces derniers temps. Eh oui, il n'est plus rare de venir s'imposer dans l'antre des Anglais, et lors des 8 matchs précédents, les joueurs du XV de la Rose se sont inclinés 6 fois, et ont également concédé un match nul. C'est seulement face au Japon et plus récemment à l'Italie que nos adversaires de samedi ont réussi à l'emporter. De plus, des défaites contre l'Argentine, les Barbarians ou encore l'Écosse sont à souligner !

Pour prendre la première place mondiale

Si la course à une victoire dans le Tournoi des 6 Nations est l'enjeu principal du match face à l'Angleterre, le Crunch pourrait avoir d'autres conséquences ! En effet, si nos Bleus parviennent à s'imposer chez leurs meilleurs ennemis, et que l'Irlande perde face à la redoutable équipe d'Écosse, la première place mondiale leur reviendra. En revanche, si la France perd, elle deviendra automatiquement la 4 ème nation, devancée par l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. C'est alors une source de motivation supplémentaire !

Parce que la victoire des Français peut être intéressante

Dans un match à enjeu, où le combat et la défense devraient être mis à l'honneur, nous pensons que les Bleus ont les arguments pour répondre aux assauts du XV de la Rose.

