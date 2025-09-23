2m01 et 138kg : ce géant à la Paul Willemse sur le point de signer en Top 14 ?
Le CV de Le Roux Roets circulerait sur les tables des dirigeants du championnat. Screenshot : Waratahs
Passé par les Sharks de Durban pendant plusieurs saisons, il évoluait aux Sale Sharks depuis 2024, avant d’être libéré d’un accord commun récemment, lui qui n’avait que très peu de temps de jeu en Angleterre.

JJ Van der Mescht parti vers Northampton, le Top 14 va-t-il récupérer un Sud-Africain au profil de 38 tonnes en retour ? D’après RugbyPass, cela y ressemble.

Le CV de Le Roux Roets circulerait en effet sur les tables des dirigeants du championnat en ce moment et, au vu de son gabarit rare et idéal pour un numéro 5 puissant (2m01 pour 138kg), il pourrait obtenir un contrat de joker médical prochainement.

S’il n’est pas du tout le Sud-Af le plus connu à son poste et ne possède pas de vraie saison de référence au plus-haut niveau, certains se souviendront peut-être que ce colosse est passé par les Espoirs du Racing en 2016/2017, à une époque où les jeunes sud-africains en France étaient légion.

Sans contrat

Passé par les Sharks de Durban pendant plusieurs saisons, il évoluait aux Sale Sharks depuis 2024, avant d’être libéré d’un accord commun récemment, lui qui n’avait que très peu de temps de jeu en Angleterre.

Reste à savoir si Roets, qui n'a jamais réussi à s'imposer chez les pros, saura être suffisamment en forme physiquement pour faire valoir sans gabarit hors-normes. 

Reste désormais à savoir quelle formation saisira l’opportunité de relancer ce joueur au potentiel évident, mais qui doit prouver qu’il peut retrouver une pleine régularité physique.

D'autant que Castres vient de récupérer Tom Staniforth qui revient en forme, alors que le LOU a signé Jansé Roux. A moins que Montauban ou Bayonne... 

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 Vidéos
VIDEO. TOP 14. Bière interdite au pesage : le dérapage de trop à Aimé-Giral, l’USAP serre (très) fort la vis
News
RUGBY. Gabin Villière out pour plusieurs mois et forfait pour la tournée de novembre avec le XV de France
News
TOP 14. RCT – La Rochelle : le report qui tombe au pire moment pour tout le monde ?
News
VIDEO. TOP 14. 36,9km/h ! Louis Bielle-Biarrey flashé excès de vitesse en plein centre de Bordeaux
News
RUGBY FEMININ. Pour surfer sur la coupe du monde, un Toulouse/Bordeaux prévu sur Canal Plus en Élite 1
News
TRANSFERT. Vers un coup de tonnerre avec le départ d'Arthur Coville (Provence Rugby) pour un autre club de ProD2 ?
News
TOP 14. 'En Irlande, ça joue', 'J’ai connu bien pire à Auch'… les réactions des joueurs au report de RCT/La Rochelle
News
TOP 14. Comme pour OM/PSG, pourquoi Toulon/La Rochelle ne se jouera pas ce lundi ?
News
Top 14. Un cadre de retour au Stade Toulousain pour redresser la barre
Vidéos
TOP 14. VIDÉO. ‘Bip Bip’ Dakuwaqa accélère et plante un nouvel essai de folie
News
Top 14. Après un nouvel incident, quelle sanction risque l’USAP ?