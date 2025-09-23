2m01 et 138kg : ce géant à la Paul Willemse sur le point de signer en Top 14 ?

Passé par les Sharks de Durban pendant plusieurs saisons, il évoluait aux Sale Sharks depuis 2024, avant d’être libéré d’un accord commun récemment, lui qui n’avait que très peu de temps de jeu en Angleterre.

JJ Van der Mescht parti vers Northampton, le Top 14 va-t-il récupérer un Sud-Africain au profil de 38 tonnes en retour ? D’après RugbyPass, cela y ressemble.

Le CV de Le Roux Roets circulerait en effet sur les tables des dirigeants du championnat en ce moment et, au vu de son gabarit rare et idéal pour un numéro 5 puissant (2m01 pour 138kg), il pourrait obtenir un contrat de joker médical prochainement.

S’il n’est pas du tout le Sud-Af le plus connu à son poste et ne possède pas de vraie saison de référence au plus-haut niveau, certains se souviendront peut-être que ce colosse est passé par les Espoirs du Racing en 2016/2017, à une époque où les jeunes sud-africains en France étaient légion.

Sans contrat

Passé par les Sharks de Durban pendant plusieurs saisons, il évoluait aux Sale Sharks depuis 2024, avant d’être libéré d’un accord commun récemment, lui qui n’avait que très peu de temps de jeu en Angleterre.

Reste à savoir si Roets, qui n'a jamais réussi à s'imposer chez les pros, saura être suffisamment en forme physiquement pour faire valoir sans gabarit hors-normes.

Reste désormais à savoir quelle formation saisira l’opportunité de relancer ce joueur au potentiel évident, mais qui doit prouver qu’il peut retrouver une pleine régularité physique.

D'autant que Castres vient de récupérer Tom Staniforth qui revient en forme, alors que le LOU a signé Jansé Roux. A moins que Montauban ou Bayonne...