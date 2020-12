2023 - Toulouse ne verra aucun match du XV de France à cause de son stade

La ville de Toulouse peut dire adieu à un match du XV de France lors du prochain Mondial 2023 en France.

C'est une information datant de vendredi que le Midi Olympique a officialisé : les supporters français de Toulouse ne verront aucun match du XV de France dans leur ville. Choisi parmi les 9 stades qui accueilleront des matchs de la Coupe du monde 2023, le Stadium de Toulouse ne pourra pas voir les Bleus fouler sa pelouse.

La raison est simple et donnée par Claude Atcher, directeur général du comité d'organisation de la compétition : la capacité du Stadium n'est pas suffisante. Atcher a déclaré au Midi Olympique qu'il n'était pas possible de priver "25 000 à 30 000 Français d'un match des Bleus par rapport à d'autres stades". Le Stadium a une capacité de 33 000 places et se place donc en dernière position des capacités parmi les 9 stades. Le Stade de Franc étant le premier (80 000 places), suivi par le Vélodrome (67 000) et le Parc Olympique lyonnais (59 000). Il se pourrait que Bordeaux soit choisi pour un match de poule du XV de France avec ses 42 000 places, mais peu de chance quand on connaît les capacités des 3 grands stades. Les supporters toulousains pourraient donc se déplacer en région bordelaise pour l'occasion, sinon, il faudra voyager et ce n'est pas la chose la moins plaisante à faire.