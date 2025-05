18 millions d’euros de déficit : le 7 masculin irlandais sacrifié, un choix qui fait parler !

La Fédération irlandaise de rugby a annoncé ce mercredi la fin de son programme masculin de rugby à 7 à l’issue de la saison 2024/25. Une décision qui fait l’effet d’un coup de tonnerre, tant cette équipe avait su se faire une place sur la scène internationale ces dernières années.

Dans son communiqué officiel, l’IRFU explique que cette mesure s’inscrit dans une « stratégie plus large visant à assurer la viabilité financière à long terme » du rugby irlandais. La fédération fait face à un déficit de 18 millions d’euros pour la saison 2023/24, et cherche à optimiser ses ressources.

David Humphreys, directeur de la haute performance, a déclaré : « La situation financière que nous rencontrons est difficile, et il est crucial que nous prenions des mesures décisives pour assurer le succès à long terme du rugby irlandais. »

L’IRFU a conclu que le programme masculin de rugby à 7 ne constituait pas une voie de développement significative pour le rugby à XV, les structures actuelles des académies provinciales offrant de meilleures opportunités. En revanche, le programme féminin de rugby à 7 est maintenu, car il joue un rôle vital dans le développement des joueuses pour le rugby à XV féminin.

Real shame after all those years of hardwork to get on WSS & a pathway for young players - Last year finished 2nd in WSS have had a World 7’s Player of the Year & help develop a British Lion for this tour - So many Irish players have used 7’s in their development from school days