15 de France. Voici le nouveau record, peu glorieux, que la France a signé face à l'Italie.

Si l'équipe de France a signé un nouveau record de victoire en battant l'Italie, et en obtenant une 14ème victoire de suite, une nouvelle performance moins flatteuse a été aussi réalisée.

18 pénalités, ça n'était jamais arrivé sous l'ère Galthié !

Ce week-end, nos Bleus ont bien failli voir leurs espoirs de Grand Chelem partir en fumée, dans l'arène de Rome ! Les coéquipiers d'Antoine Dupont étaient dans le viseur du corps arbitral, et se sont mis à la faute à 18 reprises ! Au niveau international, une telle indiscipline est souvent synonyme de défaite, mais la France est passée tout proche de la correctionnelle, en s'appuyant notamment sur ses individualités. D'habitude, la bande à Galthié est réputée pour être ultra-efficace dans les zones de ruck, et très disciplinée durant les 80 minutes d'un match. Cette fois-ci, rien de tout cela ne s'est produit, et à la 52 ème minute, Charles Ollivon en a payé les frais avec un carton jaune, suite à une accumulation de fautes. C'est un fait très rare pour être souligné, car depuis la série de 14 victoires de suite, nos Bleus ont reçu seulement deux cartons jaunes et un carton rouge. De plus, Jérôme Garcès, ancien arbitre international, a également intégré le staff de l'équipe de France en septembre 2021, et depuis, le 15 de France était irréprochable au niveau de l'arbitrage. De plus, la venue de Shaun Edwards au sein de l'encadrement tricolore avait aussi permis aux hommes de Galthié d'être rodés sur les phases défensives, en encaissant peu de points au pied, et par ailleurs peu d'essais. Face à l'Irlande, qui est une spécialiste des zones de rucks, ou autre ballon porté, la France aura tout intérêt à s'accorder assez tôt avec l'arbitre de la rencontre afin d'être le moins pénalisé possible.

15 DE FRANCE. Le valeureux François Cros de retour pour affronter l'Irlande ?

Y a-t-il eu un souci d'arbitrage ?

Alors que nous sommes au lendemain de la courte victoire des Français face à la Squadra Azzurra, des doutes persistent quant aux nombres de fautes accumulés par nos Bleus. Si disciplinés d'habitude, comment se fait-il que ces mêmes joueurs soient tant sanctionnés ? Il faut dire que l'arbitre de la rencontre, Matthew Carley, a été tout sauf souple au niveau de ses coups de sifflet, en n'accordant aucune main, ou presque, dans les phases au sol. De plus, l'essai de pénalité suivi d'un carton jaune de Charles Ollivon, qui était synonyme de double peine, étaient-ils justifiés ? Tant d'interrogations qui ont suscité la colère de Shaun Edwards, pas vraiment ravi de la prestation du corps arbitral : "Je suis dans ce sport depuis 20 ans, et c'est le plus grand nombre de pénalités que j'ai eues contre mon équipe en défense. Il va falloir en parler en détail avec les arbitres. Je n'ai jamais eu une défense autant sanctionnée !" (Rugby World Magazine). Alors, oui, Matthew Carley et ses adjoints ne sont pas les seuls responsables des 18 fautes concédées par l'équipe de France, qui était, il faut être lucide, bien loin de ses standards habituels. Après la rencontre, Fabien Galthié glissa, au micro de France 2, que pour préparer au mieux le déplacement en Irlande, il aurait une discussion en amont avec Waynes Barnes, afin que ce scénario cauchemardesque ne se reproduise plus. Nul doute que durant cette nouvelle semaine de préparation, le 15 de France devrait bûcher le règlement, sur le terrain, et en dehors !

RÉSUMÉ VIDÉO. 6 Nations. Trop pénalisé, le 15 de France s’est fait (très) peur en Italie, mais s’impose dans la douleur