15 de France. Qui sont les joueurs suivis de très près par Galthié avant le 6 Nations ?

À l'approche du tournoi des 6 Nations, l'encadrement de l'équipe de France est sur le qui-vive pour établir la première liste des 42 joueurs sélectionnés. Certains joueurs sont plus observés que d'autres...

Après un passage en Dordogne, du côté de Belves, pour réaliser une session d'entrainement avec l'équipe première, Fabien Galthié s'est ensuite rendu disponible pour parler aux médias. Dans une séquence assez longue, le sélectionneur de l'équipe de France a répondu aux questions au sujet de Bernard Laporte, mais pas que ! En effet, Galthié a aussi mis l'accent sur ses joueurs, et sur les différents potentiels qui pourraient découvrir le groupe. Entre blessés de courte et longue durée, talents qui émergent et suspension, la liste des 42 joueurs pour le tournoi des 6 Nations pourrait comporter quelques surprises !

Un point sur les blessés

Si cette 15 ème journée de Top 14 n'a pas donné le sourire au staff du 15 de France, les nouvelles sont cependant meilleures qu'à priori. En effet, via RMC Sport, Galthié s'est exprimé au sujet de Uini Atonio, qui ne serait absent que pour une courte durée, ce qui laisse penser que ce dernier sera sur pied pour affronter l'Italie le 5 février. Ensuite, les autres joueurs suivis de près par l'équipe de France sont des cadres de l'ère Galthié, en la personne de François Cros, qui est en période de reprise avec son club, et qui devrait pouvoir postuler pour cette nouvelle édition du tournoi. Un autre joueur phare de cette équipe de France ne devrait pas tarder à rechausser les crampons, et il s'agit de Gabin Villière, même si ses chances de le voir évoluer prochainement sous le maillot bleu sont minces. Puis, Galthié nous assure la présence de Penaud et de Jalibert dans la liste des 42 joueurs, bien que ces derniers soient légèrement touchés physiquement : " Damian Penaud, c’est une déchirure degré 1, dix jours d’arrêt. Et Matthieu Jalibert, ce sont les ischios, quinze jours. Ça ne va pas les empêcher d’être sélectionnés." (RMC) Pour finir, les retours, qui plus est en forme, de Willemse et de Bamba semble être une aubaine pour l'équipe de France, qui compte sur ses joueurs dans un futur proche : "Si on regarde le turn-over, Willemse est de retour, Bamba aussi, il a rejoué. On doit faire avec des ressources et des joueurs qui ont moins joué, mais qu’on suit de près." (RMC)

Quelles solutions pour Danty ?

Parmi les joueurs suivis de près par Galthié et les siens, les potentiels remplaçants de Jonathan Danty seront tout particulièrement observés. Ce dernier, qui s'est blessé au genou contre Perpignan, sera indisponible au minimum deux mois, ce qui laisse des opportunités aux joueurs plus bas dans la hiérarchie. Cependant, l'association Jalibert-Ntamack, qui n'avait pas forcément convaincu lors des tests d'automne en 2021, ne serait pour autant pas mise de côté par Galthié. En attendant cela, de nouveaux joueurs inexpérimentés attendent leur tour patiemment, et au centre de l'attaque des Bleus, rien n'est encore fait : "Tout est possible. On envisage tout. Il sera aussi possible d’aligner Gaël (Fickou) avec Yoram (Moefana). Et aussi Delbouis qui revient fort. On a Gailleton, Delibes, Barrassi, il y a des options."

La nouvelle génération n'est pas exclue

Parmi les nouvelles pépites du Top 14, certains sont très précoces et peuvent d'ores et déjà prétendent à une place dans la liste des 42 joueurs retenus par Galthié et son staff. En effet, c'est le cas pour Léo Barré, jeune joueur du Stade Français qui enchaîne les titularisations, mais également de Louis Bielle-Barrey, qui est très en vue du côté de l'UBB. Des joueurs ayant déjà participé à des rassemblements avec le 15 de France sont aussi concernés par cette liste, comme Ethan Dumorthier ou bien Emilien Gailleton. De plus, le profil de Julien Delbouis pourrait aussi intéresser le sélectionneur, lui qui partage les mêmes caractéristiques que Jonathan Danty. Puis, la suspension de Thomas Ramos pourrait enfin sourire à Romain Buros, lui qui avait été contraint de quitter le groupe France suite à une blessure en club, pourrait gouter aux joies de la sélection nationale.

