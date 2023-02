15 de France. ‘’L’un des matchs les plus physiques’’, Kolbe scotché par le match face aux Bleus

Dans les colonnes de Rugbyrama, le Sud-Africain Cheslin Kolbe est revenu sur l'un des matchs les plus durs qu'il ait eu à jouer : France-Afrique du Sud, en novembre dernier.

15 DE FRANCE. Qui pour remplacer Atonio, suspendu face à l’Écosse et l’Angleterre ?Récemment défait en Irlande (32-19), le 15 de France a montré ses limites physiques face aux coéquipiers de Sexton. Très émoussés, les Bleus ont rivalisé comme ils ont pu face à ce qui se fait de mieux au monde, avant de craquer en fin de match. Et pourtant, s'il y a bien une chose que les Tricolores ont su imposer ces derniers mois, c'est bien leur puissance physique. En témoigne l'ailier sud-africain Cheslin Kolbe, qui s'est remémoré dans les colonnes de Rugbyrama le match qu'il a disputé face au 15 de France, en novembre dernier : ''C’était probablement l’un des matchs les plus physiques depuis que j’évolue avec les Springboks. Malgré ça, et certains événements, nous avons été en mesure de nous créer des opportunités pour le gagner. Les deux équipes ont livré une bataille féroce, nous sommes tous allés au bout de nos forces''. Un choc de titans qui a marqué l'actuel joueur du RCT, qui a pourtant connu de nombreux affrontements rudes au cours de sa carrière.

VIDEO. Jelonch n'échappe pas aux lois de la physique et prend un cul mémorable de KolbeImpressionné par l'intensité de cette rencontre, l'ancien ailier du Stade Toulousain n'a pas manqué de complimenter les hommes de Fabien Galthié, qu'il a vu évoluer au fil des années : ''Il y a de la qualité partout, aussi bien en attaque qu’en défense. Pour avoir joué contre eux, je peux vous dire que c’est une nation qui maintient un très haut niveau physique sur la durée d’une rencontre. C’est vraiment une équipe en très grande forme physique. Leur transformation sur ce point est incroyable''. De quoi rappeler que malgré sa défaite en Irlande, le 15 de France reste actuellement l'une des meilleures nations du monde. Les coéquipiers d'Antoine Dupont auront d'ailleurs l'occasion de se rattraper très rapidement, face à l'Écosse et l'Angleterre...

