100e sélection et faux transfert vers le Racing 92 : une cape (très) particulière pour Ardie Savea

Capitaine pour sa 100e sélection ce samedi contre l’Afrique du Sud, Ardie Savea entre dans le cercle des centenaires All Blacks.

Ardie Savea n’est pas du genre à faire les choses à moitié. Ce samedi, le troisième ligne néo-zélandais dispute son 100e match sous le maillot noir, et pas n’importe lequel. C’est fac aux champions du monde sud-africains, dans l’enceinte mythique de l’Eden Park, que le capitaine des All Blacks franchira cette barre symbolique.

Depuis sa première sélection en 2016 contre le pays de Galles, Savea s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Troisième ligne complet, alliant puissance, vitesse et sens du jeu, il a disputé 99 rencontres pour 72 victoires.

Le symbole des Springboks

Il a aussi affronté les Springboks à quinze reprises, symbole d’une rivalité historique qui n’a rien perdu de son intensité. Pour sa centième, Scott Robertson lui a confié le brassard de capitaine. « Ardie incarne tout ce qui fait un All Black », résume son sélectionneur, admiratif de son aura et de son leadership.

Autour de lui, la jeunesse pousse. Le sélectionneur aligne Simon Parker et Wallace Sititi à ses côtés, tandis que le banc verra l’apparition du demi de mêlée Kyle Preston, petit nouveau des Crusaders. Mais à l’Eden Park, l’histoire retiendra surtout Savea. Les Sud-Africains, menés par Jesse Kriel et toujours emmenés par leurs cadres Kolisi, Etzebeth, Pollard ou Kolbe, n’ont plus gagné dans ce stade depuis 1937. Autant dire que l’événement dépasse largement la seule symbolique d’une cape.

La vraie-fausse rumeur de transfert

En parallèle de ce match de gala, une autre histoire a secoué la semaine : l’annonce d’un potentiel transfert de Savea au Racing 92. Rugby Pass, média spécialisé, avait en effet affirmé que le club francilien était en négociation avec la star des All Blacks. Une information totalement incohérente avec la ligne fixée par Jacky Lorenzetti, président du Racing, qui a répété à plusieurs reprises vouloir mettre fin au recrutement de stars pour privilégier les jeunes issus de la formation. Très vite, le dirigeant a démenti toute approche.

Le journaliste à l’origine de l’annonce a d’ailleurs fait son mea culpa, expliquant qu’une confusion avait transformé la mystérieuse ligue privée « R360 » en « Racing 92 » au moment de la rédaction de l’article. Une erreur lourde de conséquences médiatiques, mais qui a vite été corrigée.

80 in 80 | Last time we met at Eden Park 😤 pic.twitter.com/uHx4GwGv3x — All Blacks (@AllBlacks) September 3, 2025

Ainsi, Savea reste bien concentré dans son Rugby Championship : capitaine des All Blacks pour une 100e cape face aux Boks, moteur d’une équipe toujours en tête de la compétition, et symbole de sa génération. Pour l’heure, pas de Top 14 à l’horizon. Juste l’histoire, et l’Eden Park prêt à saluer un centenaire.