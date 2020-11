Quand le président du XV St Rémois se met à nu pour soutenir les petits commerçants

Pour soutenir une cause chère à ses yeux, Jean-Louis Aubert a fait tombé la chemise et le reste face à l'objectif des ''commerçants de Chateaurenard à poil''.

La situation actuelle inquiète, c’est un fait. Sanitairement, évidemment, économiquement, peut-être encore d’avantage. La récession des consommateurs avait été prévue par les économistes dès l’aube du premier déconfinement, lorsque les plus fins experts annonçaient avec prémonition que le flux convenable de l’été ne serait qu’un trompe l’oeil vis-à-vis de ce qui attendait notre pays en suivant. Depuis, les espoirs de se maintenir à flot des bars et des restaurants sont retombés comme ils étaient venus, puis été complètement douchés par l’annonce d’un reconfinement il y plus de 3 semaines maintenant. Les premiers touchés ? Les petits commerçants, clairement, fermés alors que la quasi-exclusivité des grandes surfaces où autres principaux foyers de contamination sont eux, encore ouverts…

Loin de nous l’idée de remettre en cause les décisions gouvernementales, mais symboliquement certains acteurs du monde du rugby amateur n’hésitent pas à s’y adonner. A l’image du président du XV St Rémois Jean-Louis Aubert (l’homonyme, oui !), dont l’activité professionnelle de conseiller immobilier est à nouveau mise à l’arrêt par ce confinement automnal et qui n’a pas hésité à poser nu sur la page Facebook Artisans et Commercants de Chateaurenard à poil afin de soutenir les commerces indépendants. Tout autant qu’ironiser de la situation. Un ballon ovale en guise de seule feuille de vigne devant l’appareil des ‘artisans et commerçants de Chateaurenard à poil’ et un message à faire passer : « entreprendre c’est prendre des risques, une mise à nue, encore plus aujourd’hui… » Crédit photo : Melissa Fabri Photography

Vous l'attendiez avec impatience...

Notre Jean Louis Aubert local a l'entrepreneuriat dans le sang : traiteur, organisateur d’événements, co-inventeur récompensé au concours Lépine... mais c'est son métier de conseiller immobilier qui le fait vivre... enfin qui le faisait vivre avant que la COVID ne le mette à poil !

Un moment de franche rigolade, à l'image du phénomène JLA !

Merci Jean-Louis pour ta participation.

Une belle initiative de la part du dirigeant provençal, dont le club de Promotion Honneur est lui aussi évidemment au point mort jusqu’à nouvel ordre.