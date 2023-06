VIDEO. RUGBY. Dans un match fou, Périgueux domine Vienne et devient champion de Nationale 2

Alors que Périgueux dominait le match, le suspens a été complétement relancé par Vienne en deuxième période.

Un carton jaune, deux essais, un peu plus de trois bières renversées dans les gradins et le tout, en quatre minutes. C’est le scénario qui a enflammé ce match entre le CA Périgueux-Dordogne et l’CS Vienne ce dimanche 4 juin en finale de Nationale 2. Alors que Vienne était nettement dominée depuis le début du match, un carton jaune a chamboulé l’ordre établi du côté de Vichy.

Alors que le score était de 6 à 13 en faveur des Périgourdins à la mi-temps, un carton jaune pour Vienne leur a offert l'occasion de décoller au score. Sans se faire prier, Couturier et Dittus Fletcher filent en Terre promise grâce à cette supériorité numérique. Une fois revenu à 15 contre 15, l'US Vienne revient à la charge. Entre la 54ᵉ et la 58ᵉ, les Isérois inscrivent deux essais coup sur coup par l'intermédiaire de Onutu et Grange. Les Petits Poucet sont galvanisés et relancent complètement le suspens.

À 20 minutes du terme, seulement 5 points séparent les deux formations. Pendant un moment, le CS Vienne est toute proche d’inscrire un troisième essai consécutif afin de prendre les commandes du match. Mais le coup de pied joué derrière la défense pour Hippolyte Massa file en ballon mort et les joueurs de Périgueux retrouvent la force mentale nécessaire pour creuser l’écart. Malgré un nouveau carton jaune à la 63ᵉ minute, les Capistes inscrivent un autre essai à la 69ᵉ minute de jeu. Peu de temps avant le coup de sifflet final, les Pétrocoriens replantent le cuir de nouveau. La partie aura été belle, mais les jeux sont faits. Le CA Périgueux remporte ce match sur le score de 20 à 39 face à Vienne.

Ainsi, Périgueux arrache son plus beau titre du XXIᵉ siècle et devient champion de France de Nationale 2 2022-2023. Onze ans après leur descente en Fédérale 1 et huit ans après leur relégation administrative en cinquième division, les représentants de la Dordogne honorent leur région. Après cette rencontre, il est également nécessaire de saluer le CS Vienne. Si l’équipe iséroise ne sait toujours pas si elle jouera en Nationale 1 l’an prochain, son parcours reste exemplaire. Cinquième de la poule 1 au terme de la saison régulière, ils ont éliminé les cadors du RC Nîmes et du Saint-Jean-de-Luz Olympique Rugby. En bref, cette finale mettait un terme à deux belles histoires de phases finales comme le rugby les aime tant.

