AMATEUR. EXCLU. Improbable promu en Nationale 1, le CS Vienne s'interroge : monter est-il judicieux ?

5ème de sa poule, Vienne a gagné le droit d'évoluer en Nationale 1 l'an prochain grâce à des phases finales incroyables. Mais le club en a-t-il vraiment les moyens ?

On connaît donc les promus de tous les échelons tricolores, à l'exception du Top 14. Depuis le week-end dernier, la Nationale 2, la Fédérale 1 et 2 ont rendu leur verdict, alors que les Régionales, la Fédérale 3, la Nationale 1 et la ProD2 avaient déjà donné le leur. Et si, en haut de l'échelon fédéral, quelques évènements inattendus à l'issue des phases de poule comme l'élimination du Servette de Genève ou de Chartres ont eu lieu le week-end dernier, la plus grosse surprise ne fut-elle pas en Nationale 2 ? Là où le CS Vienne, grâce à sa victoire sur la très solide formation basque de St-Jean-de-Luz, a gagné le droit d'accéder à la Nationale 1, qui s'affirme désormais comme la véritable antichambre de la ProD2.