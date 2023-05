AMATEUR. Les résultats des quarts de finale de Fédérale 1 et des 8ᵉ de Fédérale 2 et 3

Ce dimanche 28 mai, la chaleur s’est levée dans toute la France et a accompagné les phases finales amateurs de l’Hexagone.

Quarts de finale retour de Fédérale 1 :

Mazamet est allé s'imposer au forceps à Castelsarrasin et gagne grâce à la différence d'essai malgré une victoire à deux points. Du côté de Valence d'Agen, le public a été soulagé de voir ses joueurs disposés du courageux village de Saint Sulpice sur Lèze en fin de rencontre. Pour le Servette Genève, l'aventure s'arrête ici dans la course aux phases finales. Les Suisses n'accèderont pas à la Nationale 2 cette saison. Enfin, Salles a su accentuer la domination dont le club avait déjà fait preuve au match aller en allant vaincre Chartres en Eure-et-Loir.

Les affiches des demi-finales de Fédérale 1 sont connues, Valence d'Agen accueillera Mazamet et Langon ira jouer sur la pelouse de l'US Salles le 11 juin prochain.

Résultats :

(en gras, les équipes qualifiées pour les demi-finales)

Castelsarrasin 26 - 28 Mazamet

Valence d'Agen 26 - 18 Saint Sulpice sur Lèze

Langon 32 - 13 Genève

Chartres 10 - 15 Salles

RUGBY. Immersion dans le club de Genève, le Servette, aux portes de la Nationale 2 !

Huitièmes de finale retour de Fédérale 2 :

En Fédérale 2 ce week-end, il y a eu des matchs avec des grandes envolées lyriques ! C'est notamment le cas du Havre qui continue de tout écraser sur son passage. Malgré une bonne résistance au match aller, Saint Priest n'aura pas résisté au rouleau compresseur normand au retour. En parallèle, d'autres formations auront proposé un spectacle plus mesuré, à l'image du duel entre Soustons et Rion Morcenx. Heureusement pour les spectateurs affamés de rugby, la grande majorité des formations ont livré un spectacle de qualité avec des scores importants de part et d'autres ce dimanche 28 mai.

Résultats :

(en gras, les équipes qualifiées pour les quarts de finale)

Le Havre AC 46 - 17 Saint Priest

Nantua 14 - 32 Courbevoie (match joué à 15:30)

Soustons 06 - 03 Rion Morcenx

Layrac 33 - 23 Aramits

Rieumes 27 - 26 Beaumont de Lomagne

Cahors 20 - 21 4 Cantons (match joué à 16:30)

Gaillac 27 - 25 Balma (match joué à 15:30)

Montmélian 33 - 09 Saint Jean en Royans

AMATEUR. Petit frère d'une ''star'', ancien acolyte de Séguret et Fédérale 3, qui es-tu Dorian Hermet ?

Huitièmes de finale de Fédérale 3 :

Pour ces huitièmes de finale de Fédérale 3, certaines formations ont mis les petits plats dans les grands en allant s'imposer très nettement. Par exemple, Nogaro et Navarrenx n'ont respectivement fait qu'une bouchée de Hasparren et Plouzané. Avignon Le Pontet ne s'est pas non plus fait prier en disposant de la formation gersoise de Gimont avec plus de 15 points d'écarts. Heureusement, certaines formations ont décidés de conserver un peu plus de suspens comme Le Puy en Velay qui a livré une bataille acharnée face à Bazas.

Résultats :

Hasparren 07 - 31 Nogaro

Aubagne 33 - 13 Auxerre (match joué à 15:30)

Trignac 24 - 30 La Roche sur Yon

Avignon le Pontet 37 - 20 Gimont

Navarrenx 51 - 21 Plouzané

Le Puy en Velay 32 - 29 Bazas

Maison Laffite SGP 11 - 25 Sarlat la Caneda

Canton d'Alban 24 - 28 Vallons de la Tour (match joué à 16:00)