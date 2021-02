Rugby Amateur : un passeport vaccinal va-t-il être nécessaire pour prendre une licence ?

Dans les colonnes du Midi Olympique, le vice-président de la FFR est revenu sur la création éventuelle d'un passeport vaccinal chez les amateurs.

Dix jours à tenir, et savoir. C'est donc le 26 février que la Fédération Française de Rugby communiquera sur la fin de saison, au niveau amateur. De la Fédérale 1 à la Série régionale, les championnats sont suspendus depuis fin octobre à cause de la pandémie. Et sauf surprise, la FFR devrait bien officialiser la saison blanche, comme l'explique Patrick Buisson (vice-président en charge du rugby amateur) dans les colonnes du Midi Olympique.

RUGBY AMATEUR - La décision fixée au 26 février, quels espoirs pour une reprise ?Dans le même entretien, Buisson est revenu sur la création éventuelle d'un passeport vaccinal chez les amateurs, pour pouvoir reprendre une licence :

Nous sommes une Fédération soumise au droit du sport, et dans cette mesure, nous sommes tenus de suivre les directives du gouvernement. Aujourd'hui, pour pratiquer le sport, aucun vaccin n'est obligatoire. Si nous ne recevons pas de directives, on n'obligera personne à se faire vacciner parce qu'il y a des libertés individuelles à respecter. En revanche, si le gouvernement impose des mesures, on s'y soumettra. Vous savez, il y avait un monde d'avant, qu'on n'appréciait probablement pas à sa juste valeur. Concernant le monde d'après, nous n'avons malheureusement aucune certitude.

Un témoignage logique, pour une question qui pourrait alimenter les 3e mi-temps, lorsque ces dernières seront à nouveau autorisées.

