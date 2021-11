WTF. VIDEO. Mode Zizou activé, un par-dessus avec la tête pour un incroyable essai de 80 mètres !

L’arrière gallois Edd Howley a réalisé un geste technique aussi rare qu’insolite ce samedi 27 novembre.

Grâce à cette action, il qualifie son club pour les quarts de finale de la Indigo Group Premiership, Coupe du Pays de Galles de rugby à XV. C’était ce samedi 27 novembre que se déroulait la rencontre entre Swansea et Bridgend. En fin de match, les deux équipes se tenaient au coude à coude (13-13) et voyaient venir les prolongations. Mais c’était sans compter sur Edd Howley, arrière des Bridgend Ravens, qui va faire parler sa vista pour inscrire un essai fou de 80 mètres. Après une reprise réalisée pour lui-même, le joueur se retrouve dans une situation délicate. C’est la 80ème minute de jeu et peut aller inscrire l’essai de la gagne. Mais ça, le dernier défenseur de Swansea le sait et attend son adversaire. Sûrement prêt à le cueillir, dès qu’il se sera saisi du cuir, et à le propulser en touche. Mais c’est à ce moment que le génie arrive. À l’image du grand Zinedine Zidane, le numéro 15 propulse le ballon avec sa tête vers l’en-but adverse. Pas d’en avant et impossible pour le vis-à-vis de plaquer un joueur sans ballon. Ni une, ni deux, le tour est joué et le club bleu et blanc obtient une victoire qui la propulse à l’étape suivante de la compétition nationale galloise.