VIDEO. ''Yeyeye'' : Yannick Noah fait pousser la chansonnette aux Bleus pour un moment très valeurs du rugby

Après Jean Dujardin, Francis Cabrel et bien d'autres, c'est cette fois Yannick Noah qui a rendu visite au XV de France à Marcoussis. L'occasion de partager un moment fort.

C'est l'un des dadas de l'encadrement des Bleus, qui se plaît à inviter à Marcoussis des personnalités reconnues dans leur domaine afin d'inspirer les Tricolores. Le célèbre Jean Dujardin, qui sera d’ailleurs aux manettes de la cérémonie d'ouverture de la prochaine coupe du monde, est par exemple déjà venu rendre visite à Dupont et sa bande. Francis Cabrel, l’une des icônes du sud-Ouest si cher à nombre du groupe France aussi, alors qu’on se souvient également de la visite de Didier Deschamps pas plus tard qu'en milieu de mois, du côté de Monaco. En cette 3ème semaine de préparation au Mondial et pour apporter une once de variation dans le programme très sport des Bleus, la fédération française a cette fois fait venir un certain Yannick Noah, chanteur bien sûr, mais aussi illustre tennisman et dernier vainqueur français de Roland-Garros. C’était en 1983.

RUGBY. Dujardin, 200 bénévoles, ce que l'on sait sur la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2023Comme à chaque fois, cet échange fut très constructif pour nos Bleus, eux aussi en quête du Saint-Graal dans quelques semaines et toujours très ouverts à la discussion avec ces personnages à la si grande expérience. Il fut aussi très sympathique et laissa une nouvelle fois la belle part à la chanson. En témoigne cette scène qui donne le sourire, observable dans le dernier épisode de Destins Mêlés, où le père de Joachim pousse la chansonnette en chef de meute, avec, en chœur, l’ensemble des Bleus à coup de "gnagnagna" et "yeyeye". Ce qui change un peu des "la rirette" ou du "tracteur", vous en conviendrez…

Retrouvez ce passage à partir de 6m20 dans la vidéo :