RUGBY. Dujardin, 200 bénévoles, ce que l'on sait sur la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2023

France 2023 a dévoilé les contours de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde. Jean Dujardin, Olivier Ferracci et Nora Matthey de l'Endroit seront aux commandes.

France 2023 a dévoilé ce samedi les dessous de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby 2023. Le 8 septembre prochain, l'acteur Jean Dujardin, ainsi que show director Olivier Ferracci et la metteuse en scène Nora Matthey de l'Endroit, orchestreront un spectacle grandiose au Stade de France. Une pléiade de célébrités, comprenant notamment le chef Guy Savoy, l'acteur Philippe Lacheau et la danseuse étoile Alice Renavand, se rassemblera pour célébrer la France et sa culture lors de cette soirée inoubliable avant le choc entre le XV de France et les All Blacks.

Plus de 33 invités de renom se joindront à cette fête du rugby et représenteront le savoir-faire français dans divers domaines. Qu'il s'agisse de gastronomie, de sport ou d'art. Tout sera mis en œuvre pour offrir aux spectateurs une expérience immersive et authentique. Le Stade de France, théâtre de cette cérémonie, sera comble à 20h00 et prêt à accueillir plus de 80 000 fans impatients !

Nous sommes honorés que Jean Dujardin dirige la Cérémonie d'Ouverture de la Coupe du Monde de Rugby 2023. Son immense talent, sa créativité et sa passion pour les arts et notre sport créeront sans aucun doute une expérience extraordinaire et immersive pour les spectateurs du monde entier. (Sir Bill BEAUMONT, Président de World Rugby)

Le coup d'envoi du match d'ouverture tant attendu opposant la France à la Nouvelle-Zélande, sera donné à 21h15. Cette rencontre promet d'être épique et marquera le début d'un tournoi passionnant. Diffusée dans 182 pays à travers le monde, elle devrait captiver plus de 10 millions de téléspectateurs rien qu'en France, selon le comité d'organisation.



À seulement deux mois du début de la Coupe du Monde de Rugby 2023, l'excitation monte chez les fans comme chez les joueurs. Jean Dujardin, accompagné d'une équipe talentueuse et de 200 bénévoles passionnés, nous plongera dans un monde où rugby, art et culture française fusionnent.

Jean et son équipe ont travaillé ensemble sur un spectacle qui mariera tradition et culture françaises, entrelacées avec des références historiques à notre sport. France 2023 s'engage à offrir le match d'ouverture le plus mémorable de l'histoire de la Coupe du Monde de Rugby. (Jacques RIVOAL, Président de France 2023)

Le 8 septembre prochain, la France sera le centre du monde du rugby. Les projecteurs seront braqués sur le Stade de France pour cette cérémonie d'ouverture qui marquera le début d'un tournoi exceptionnel. La Coupe du Monde de Rugby 2023 s'annonce déjà comme un événement historique, à ne manquer sous aucun prétexte.