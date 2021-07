VIDEO. WTF. Même à 39 ans, Dan Carter a toujours la précision d'un SNIPER !

Le GOAT a publié sur ses réseaux une vidéo de lui en train de tenter (et réussir) des coups de pied impossibles.

Vous vous êtes toujours demandé comment les néo-retraités occupaient leurs journées ? Eh bien sachez qu'évidemment, cela dépend des individus, de leur besoin de décompression ou non et de leurs nouveaux projets. Certains prennent du repos, montent des business, intègrent les staffs... Et d'autres ont des projets d'avantage axés marketing, faisant valoir leur image etc. Bien sûr, ce ne peut être le cas de beaucoup d'entre-eux.

Mais vous vous doutez bien que la personnalité rugbystique la plus suivie de la planète, elle, peut se le permettre. Alors, à ses 1 millions d'abonnés Instagram, Dan Carter propose souvent des challenges sportifs sur son compte. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le GOAT en a encore sous le pied, à 39 ans, comme le montre son dernier défi. Sur une vidéo courte, on voit l'ouvreur aux 112 sélections passer une pénalité pourtant située depuis le corner droit du terrain. Autant vous dire que l'angle est... inexistant ! Et le vent de face très important...Mais grâce à sa patte gauche magique, la frappe est bien enroulée et le ballon fini sa course entre les perches ! Alors est-ce grâce à ses restes, ses nouveaux crampons dorées (Adidas Predator inspirés des chaussures de sa 100ème cape et dont il fait la promotion) ou au vent, comme il le demande en légende ? À vous de vous faire votre opinion...