VIDÉO. WTF. Faf De Klerk, futur membre du Cirque du Soleil ?

Ce week-end, les deux finalistes de la dernière Coupe du Monde, autrement dit l’Afrique du Sud et l’Angleterre, s’affrontaient pour le dernier match de leur tournée respective. Une rencontre qui a vu les coéquipiers de Kolisi s’imposer assez facilement sur la pelouse de Twickenham (13-27), grâce notamment à un essai tout simplement fabuleux signé Arendse. Mais voilà, samedi, l’ailier de poche sud-africain ne fut pas le seul à faire valoir des qualités athlétiques exceptionnelles. En effet, le demi de mêlée des Springboks Faf De Klerk nous a gratifié d’une acrobatie assez sympa, alors même que celui-ci venait de se faire “jeter” par un joueur anglais. Un roulé-boulé digne du Cirque du Soleil, qui n’a pas manqué de faire rire de nombreux amateurs de rugby sur les réseaux sociaux.

VIDEO. Vous avez vu ce cad-deb fulgurant d'Arendse pour laisser Marcus Smith sur place ?

🤸‍♂️ The flip

💅 The hair flick@fafdeklerk styles it out 😎#AutumnNationsSeries | @Springboks pic.twitter.com/yRvCW3SPxK