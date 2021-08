VIDEO. WTF. Coupe mulet, à la Setiane, tempête, les recrues toulonnaises ont été baptisées

Le talonneur du RCT Bastien Soury s'est improvisé coiffeur avec sa tondeuse pour le plus grand malheur des recrues varoises.

C'est une tradition dans de nombreux clubs avant le début de la saison :le passage sous la tondeuse. Les recrues du Rugby Club toulonnais n'y ont pas échappé. Et c'est le talonneur Bastien Soury qui s'est improvisé coiffeur pour le plus grand malheur de Jules Danglot, Yanis Boulassel ou encore l'ancien briviste Julien Blanc. Soury (mais aussi Emerick Setiano) s'en est donné à coeur joie pour offrir à ses nouveaux coéquipiers une coupe de cheveux dont ils se souviendront. Un seul mot d'ordre, le mulet dans toutes ses formes. On ne sait pas combien de temps ils doivent la garder, mais c'est franchement moche.