VIDÉO. WTF. Arrêtez tout ! Voici déjà le plus gros raté de l'année

Si les Suntory Sungoliath se sont largement imposés contre les Toyota Verblitz, leur ailier Shogo Nakano nous a d'ores et déjà offert le plus gros raté de l'année 2022.

Ce samedi, les Suntory Sungoliath accueillaient les Toyota Verblitz, dans le cadre de la 1ère journée de League One. Déjà vainqueurs des Toshiba Brave Lupus le week-end passé (60-46), les coéquipiers de Damian McKenzie ont remis le couvert, en s'imposant largement (50-8). Sean McMahon y est allé de son doublé, portant son total à cinq réalisations à deux rencontres, et D-MAC a inscrit son premier essai au Japon. Oui mais voilà, l'un des faits marquants du match restera cet invraisemblable raté de l'ailier des Sungoliath, Shogo Nakano. Alors qu'il va tranquillement aplatir, il ralentit, et s'écroule lentement dans l'en but adverse. Oui mais voilà, à force d'attendre, Nakano s'est fait surprendre par le retour de l'arrière visiteur, l'international nippon Will Tupou. Ce dernier le repousse et empêche donc au ballon de rentrer en contact avec le sol ! Heureusement pour Nakano, l'action rebondira et Ozaki ira à dame.

Oh dear...oh dear! 😬@sungoliath blushes were spared though (just) as they made it two from two in @LeagueOne_JP ! pic.twitter.com/rVkYanaxYF — World Rugby (@WorldRugby) January 17, 2022

Malgré ce raté, les Sungoliath décrochent un succès probant et affichent clairement leurs ambitions. Ils font sûrement office de favoris au titre.

Voici le résumé du match :

VIDÉO. RUGBY. Pour sa première au Japon, Damian McKenzie impressionne avec les Tokyo Sungoliath !