VIDEO - Vous vous rappelez de ce raffut de forain de Jonathan Davies sur Jonathan Sexton ?

En 2015 dans le Tournoi, Davies le Gallois avait littéralement posé Sexton l'Irlandais, d'un raffut, au coeur d'un match extrêmement serré et engagé. OUTCH !

Ces derniers jours, la vidéo ressurgit abondamment sur les réseaux et à vrai dire, on ne sait pas vraiment pourquoi. Manque d'actualité due à l'été, aversion de Johnny Sexton, nostalgie des affrontement entre O'Connell, Heaslip et Kearney d'un côté, Warburton, Roberts et Halfpenny de l'autre ? Peut-être un peu de tout ça... Toujours est-il qu'on ne se lassera jamais de cette séquence relativement connue où lors de la rencontre Pays de Galles - Irlande en mars 2015.

Ce jour-là, les Gallois n'avaient fait pratiquement que défendre (37 plaquages pour Luke Charteris ce jour-là) mais étaient tout de même parvenus à l'emporter (23 à 16) grâce à un état d'esprit irréprochable, malgré des séquences irlandaises allant parfois jusqu'à 32 temps de jeu ! Mais au tout début de ce combat de tranchées, les hommes de la Principauté étaient parvenus à placer une belle attaque dès la 4ème minute de jeu. Décalé par Jamies Roberts, le futur clermontois Jonathan Davies travaillait son défenseur avant de faire valoir son énorme raffut droit pour mettre une pommette de l'espace à Jonathan Sexton. Vous le verrez sur la vidéo, à la 20ème seconde le maître à jouer irlandais est tout fringuant, et une demi-seconde plus tard, il a complètement disparu ! Davies le magicien ou Davies le bourrin, c'est à vous de juger... Mais la foule avait en tous cas apprécié !