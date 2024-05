VIDÉO. Un smash digne du volley-ball, la cagade de la saison est en Super Rugby !

Les Crusaders ne s’en sortent pas décidément. Ce samedi 18 mai, la franchise néo-zélandaise championne en titre a concédé une défaite sur la pelouse des Brumbies (31-24). Par ailleurs, l’issue du match a été lunaire après un geste étrange de Strange. Top 14 vs Super Rugby : Le verdict sans appel de la légende Ma’a Nonu sur le meilleur championnat du monde

Alors qu’un match nul semblait se dessiner en Australie, les Crusaders ont concédé une pénalité dans leur camp à quelques secondes du terme de la rencontre. Pour la convertir, Noah Lolesio prend son élan et frappe.

À 25 mètres des poteaux, mais très excentré, la pénalité est loin d’être facile. Preuve en est, le ballon touche l’un des poteaux et rebondit dans l’en-but des Crusaders. Dans la panique, le deuxième ligne Quinten Strange court après le cuir. Sous la pression de Harrison Goddard, il volleye le ballon en ballon mort, commettant une faute.

UNBELIEVABLE 😱 It’s deliberately knocked dead by the Crusaders, penalty try to the Brumbies and they win!



↳ Super Rugby Pacific, Brumbies v Crusaders. Every Match. Ad-free. Live & On Demand on the Home of Rugby, Stan Sport.#StanSportAU #SuperRugbyPacific #BRUvCRU pic.twitter.com/9L3ZUPoq2h