VIDEO. Super Rugby. Lolesio oublie cette simple règle, les Blues en profitent pour une victoire record

Les Blues ont remporté une victoire record 46-7 ce samedi en Super Rugby. Lolesio a offert un essai à la franchise d'Auckland qui n'en demandait pas tant.

Succès record pour les Blues en Super Rugby ce samedi aux dépens des Brumbies. Les Australiens s'étaient présentés à Auckland avec six victoires au compteur. Ils sont repartis avec les valises pleines.

Sotutu par deux fois, Clarke, Papali'i, Funaki, Riccitelli et Eklund ont tous passé la ligne de craie des visiteurs pour un score final de 46 à 7. Reimer ayant été le seul à trouver la faille dans cette partie pour les visiteurs.

Le score était déjà lourd à la pause en faveur des locaux (24 à 0). Lesquels ont eu droit à cadeau de la part de l'ouvreur adverse et ancien joueur de Toulon, Noah Lolesio.

L'international australien a en effet oublié une règle très simple juste avant les citrons. Alors que les Blues étaient entrés dans leur en-but, les Brumbies sont parvenus à éviter l'essai.

Dans ces cas-là, la règle veut que le jeu reprenne par un drop de renvoi sur la ligne de but. Néanmoins, la règle veut également que le ballon reste dans les limites du terrain.

Or, Lolesio, sans doute pas très lucide ou au fait du règlement, a envoyé l'ovale directement en touche. Que dit la règle dans ce cas de figure ? Et bien, figurez-vous que l’équipe adverse a le choix entre une mêlée ordonnée à cinq mètres et faire rejouer le coup de pied.

Vous vous doutez bien que les joueurs d'Auckland n'ont pas redonné la possession aux Australiens. Ils ont pris la mêlée et ont marqué un essai au grand dam des Brumbies. Quand on vous dit que connaître la règle est important.