VIDEO. Un show signé Darcy Graham ! Insaisissable, l’ailier d’Édimbourg martyrise Bayonne

Bayonne sans solution face à Graham. L’ailier écossais a marqué deux essais et semé la panique à chaque ballon pour mener Édimbourg vers un succès retentissant.

La Challenge Cup, deuxième journée, a offert un festival offensif à Édimbourg, vendredi soir. Face à une équipe de Bayonne dépassée dans le second acte, les Écossais se sont imposés 52-12.

Si les huit essais inscrits par Édimbourg traduisent une domination collective, un homme a particulièrement brillé : Darcy Graham. Avec ses appuis déroutants et sa vitesse fulgurante, l’ailier international écossais a fait vivre un calvaire à la défense bayonnaise.

Darcy Graham, un feu follet inarrêtable

Dès les premières minutes, Darcy Graham a annoncé la couleur. Sur chaque prise de balle, l’ailier de 27 ans a mis au supplice les défenseurs adverses. Ses appuis éclairs et son sens de l’évitement ont transformé chaque mètre gagné en une véritable démonstration technique.

Auteur de deux essais, Graham a été le bourreau des Basques, mais aussi l’âme de l’attaque d’Édimbourg. C'est lui qui a fait la différence sur la première réalisation des locaux à la faveur d'un cad-deb étincelant.

On le retrouvera juste avant les citrons avec une course tranchante qui a permis à Tuipulotu de filer en Terre promise. Ses deux réalisations, tout en fluidité et en explosivité, illustrent parfaitement son style : imprévisible et redoutable.

Une défense bayonnaise en souffrance

Face à un Édimbourg en pleine confiance, les Basques ont manqué de solutions. Incapables de contenir la vitesse de Graham et la puissance du pack écossais, ils ont finalement été dépassés. Et ce, alors que le score n'était que 12 à 5 à la pause.

Avec cette victoire bonifiée, Édimbourg revient dans la course après son revers concédé à Gloucester. Quant à Darcy Graham, il confirme qu’il est l’un des ailiers les plus redoutables du rugby mondial. Il nous tarde de le retrouver avec le XV du Chardon lors du 6 Nations.