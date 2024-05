VIDEO. Trouabal en cannes, 90 points pour les Bleues, la France brille à Singapour

Pour cette nouvelle étape du World Series, l'équipe de France de rugby à sept a réussi ses deux premiers matchs de poule. Les filles ont aussi brillé.

Deux victoires importantes

Pour cette nouvelle étape du circuit mondial, les Bleus ont posé leur valise à Singapour, lieu mythique du rugby à sept depuis plusieurs années. Cette fois, les coéquipiers d'Aaron Grandidier ont été placés dans la poule des Samoa, de l'Espagne et de l'Afrique du Sud.

Pour leur première opposition, les Bleus ont alors affronté les joueurs du Pacifique, ce vendredi matin à 8h22, heure française. Ces derniers ont contenu la puissance samoane et ont été exemplaires en défense. Résultat, un succès 17-0, avec l'apport du banc important.

Pour la deuxième rencontre de la journée, la France était opposée au voisin espagnol, à 13h50. Le match vient de se terminer par une victoire sur le fil, 17-12, acquise dans la douleur.

Contrairement au premier match, les Tricolores ont été trop brouillons lors de la première mi-temps, accumulant les en-avant, les fautes dans les rucks et les plaquages ratés. Plutôt chanceux, les Bleus finissent la mi-temps menés de deux points 5-7, grâce à un exploit personnel de Trouabal.

Au retour des vestiaires, quelques ajustements offensifs permettent à Rebbadj de franchir la ligne, et de transformer lui-même son essai. Un peu plus tard, nous retrouvons encore ce diable de Trouabal, qui fait parler ses cannes et traverse le terrain, bien servi par Mazzoleni. À 17-7, nous pensons que le plus dur avait été fait, mais Moreno plante un essai, et remet l'Espagne à cinq longueurs seulement.

Le doublé de Joachim Trouabal 🤯



La France mène 17 à 7 #HSBCSVNSSGP









Heureusement, les Français s'emploient en défense, plient, mais ne rompent pas et scellent le match sur une faute de main espagnole, 17-12. Au prochain tour, les Bleus feront face aux Boks, qui ont aussi remporté leurs deux premiers matchs, dans la finale de ce groupe B. Le match sera demain à 8h24 en France.

L'équipe de France féminine aussi a brillé aujourd'hui, avec deux victoires retentissantes face au Japon et aux Sud-Africaines. Lors du premier match, les Bleues gagnent 41-7, puis 49-0 dans la seconde rencontre. Record de point de la journée pour les Françaises, avec 90 points inscrits. Demain, elles feront face aux États-Unis, à 5h22, qui ont perdu tous les matchs.

Yolaine Yengo seule face à ses responsabilités !



Dans un match à 7 essais (49-0), Les Bleues filent vers les 1/4 de finale du #HSBCSVNSSGP !









