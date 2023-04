VIDEO. Trop puissant devant, trop inspiré derrière, le Stade Rochelais roule sur Exeter et donne rendez-vous au Leinster

Victoire sans appel du Stade Rochelais dimanche à Bordeaux en demi-finale de la Champions Cup face aux Chiefs d'Exeter. Rendez-vous en finnale contre le Leinster.

Ce dimanche, le Stade Rochelais s'est qualifié pour la finale de la Champions Cup en disposant facilement d'Exeter. Les Chiefs ont inscrit le premier essai par Simmonds avant d'être largement dominés par les hommes de Ronan O'Gara. Trop puissants devant, trop inspirés derrière pour les Anglais à l'image d'un Antoine Hastoy étincelant, les Rochelais ont inscrit 4 essais dans le premier acte grâce à R. Rhule (8e, 43e), U. Seuteni (22e), G. Alldritt (31e) et T. Kerr-Barlow (38e). P. Bourgarit (52e) a, lui aussi, trouvé la faille tandis que Rhule (43e) et Kerr-Barlow (67e) ont doublé la mise dans le second acte pour un score sans appel de 47 à 28. Les visiteurs ont réduit la marque en fin de partie par Iosefa-Scott (58e), Woodburn (69e) et Yeandle (74e) mais la victoire avait déjà choisi son camp depuis bien longtemps. On aura donc droit à un remake de la finale de l'an passé face au Leinster. C'est la première fois que deux les deux mêmes équipes se retrouvent en finale. Mais après Marseille l'an dernier, c'est à Dublin, dans l'antre des Irlandais que les Maritimes devront se rendre. Réaliseront-ils le doublé ou bien verra-t-on la province irlandaise égaler la marque du Stade Toulousain avec une 5e étoile ?