VIDEO. TOUS les essais de la finale de Challenge Cup entre Lyon et Toulon

Dans une finale animée, c'est le LOU qui l'emporte après avoir marqué 3 essais. En face, Serin et Kolbe ont su leur répondre, mais ce ne fut pas suffisant.

C'est donc le LOU qui a rugi au Vélodrome en ce vendredi soir de finale. Parfois acculée mais jamais vraiment inquiétée, la victoire de cette équipe lyonnaise ne souffre d'aucune contestation tant les Toulonnais, bien que volontaires, furent brouillons. À mille lieux de cette formation inarrêtable depuis 3 mois. Ce sont d'ailleurs les hommes de Pierre Mignoni qui frappèrent les premiers via l'essai de Couilloud, au relai d'une interception bien sentie de Taufua.

Quelques minutes plus tard, Toulon remettait la marche avant et sur un franchissement de Serin, puis une grosse charge d'Ollivon sur le temps de jeu suivant, c'est le demi de mêlée varois qui concrétisait sa prise d'initiative au départ de l'action. Dans la foulée, les Lyonnais manquaient un essai tout fait par Niniashvili, qui se rattrapaient finalement au retour des vestiaires sur une solution trouvée dans le couloir des 5 et un en-avant volontaire de Luc. La sanction était immédiate : carton jaune et essai de pénalité.

Puis, surfant sur l'euphorie, les Rhodaniens enfonçaient le clou sur une magnifique action collective. Après l'initiative de Tuisova et le relai de Berdeu, c'est le centre international Barassi qui marquait la 3ème réalisation des siens. La 50ème minute de jeu n'était pas encore arrivée que les coéquipiers de l'excellent Baptiste Couilloud tenaient déjà un matelas suffisant pour être à l'abri. Dans une fin de rencontre totalement folle, l'essai de Kolbe n'y changeait rien. C'est Lyon qui remporte cette finale, 30 à 12.

