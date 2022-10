VIDEO. Top 14. Quoi ?! Vous avez raté le sublime essai de 70m de Castres face au MHR ?

Le deuxième ligne Ryno Pieterse a inscrit un superbe essai face à Montpellier en Top 14 après une belle action de Dumora et Palis initiée dans le camp castrais.

Ce samedi, Castres affronte Montpellier en ouverture de la 6e journée de Top 14. Dans ce remake de la dernière finale du championnat, c'est Castres qui a réussi la meilleure entame avec un essai dès la 4e minute. C'est le deuxième ligne Ryno Pieterse qui a été à la conclusion, mais quelle action de la part de Dumora et Palis. Après une récupération de Nakosi, l'arrière a parfaitement fixé deux défenseurs puis servi son coéquipier en bord de touche. L'ailier a mis les cannes et joué dans l'intervalle. Son travail a permis de créer l'espace suffisant pour que Pieterse arrive lancé et termine en Terre promise. Le CO a enchaîné avec un essai de Nakosi refusé pour en-avant puis une réalisation de Wilfrid Hounkpatin en force face aux perches.