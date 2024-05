VIDÉO. TOP 14. Les piliers bodybuildés du RCT se tirent la bourre en salle de muscu’ et soulèvent des montagnes

Ce mercredi, les joueurs du RCT avaient rendez-vous en salle de muscu pour savoir qui était le plus fort à ce moment de la saison. Les piliers Devaux et Priso n’ont pas fait dans la dentelle…

Le mercredi matin est-il particulièrement dédié aux exercices de force ? Si l’on sait que les joueurs professionnels ont généralement rendez-vous en salle de musculation chaque jour ou presque pendant une petite heure au moins, on apprenait de bon matin que Joe Marler avait un record à 210kg au développé-couché, et 275kg au squat.



Des chiffres impressionnants, qui ont visiblement chauffé les cadors de la fonte du RCT. Les piliers Bruce Devaux et Dany Priso, maîtres de l’effectif varois dans l’exercice de force, ont été filmés ce mercredi matin pendant la séance de muscu collective.

TOP14. ''Je n'avais jamais vu ça !'' : la boule de muscles Camille Chat a trouvé son mentor en salle de musculationEt le moins que l’on puisse dire, c’est que ça a déménagé. Encouragés par leurs coéquipiers pour réaliser le record de la saison dans l’exercice, les deux pilachous se sont tirés la bourre pour réaliser une série de 3 répétitions à 180kg au développé-couché.





Une performance colossale, digne des performances du powerlifter Brutus Le Robuste, qui montre la force titanesque que possèdent les deux garçons dans le haut du corps.

Mais rien de trop étonnant non plus sachant que Devaux a déjà soulevé 210kg au couché. Pour mettre en relief leur performance, sachez que Charles Ollivon (1m99 pour 113kg) par exemple, pas réputé pour être un tendre à la salle, n’a pu mettre « que » 150 kilos sur la barre pour passer ces 3 répétitions. Alors que le très athlétique Gaël Dréan a remporté l’exercice de tractions.



Des performances qui donneront peut-être quelques idées à d’autres garçons très forts du Top 14 en cette semaine de repos pour l’ensemble des clubs à l’exception de Toulouse.

TOP 14. VIDÉO. Transcendé par ses coéquipiers, Julien Ory impressionne en tapant une barre à 200kgOn pense notamment à Julien Ory, ancien du RCT qui plie désormais des barres du côté du Stade Français. Le rugby ne se joue pas qu’avec de la force, mais ça peut servir, quand même…