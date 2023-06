RESUME VIDEO. Top 14. La Rochelle s'impose dans la difficulté face à Bordeaux-Bègles et rejoint Toulouse en finale

La Rochelle n'est plus qu'à un match de réaliser un doublé mythique. Mais il reste encore une marche à gravir et elle s'appelle le Stade Toulousain.

Après la victoire de Toulouse face au Racing, place à la seconde demi-finale entre les récents champions d’Europe La Rochelle face à Bordeaux Bègles. L’UBB s’est qualifié la semaine dernière sur la pelouse de Lyon et disposait d’une semaine de repos en moins par rapport à La Rochelle. Mais dès la troisième minute de jeu, après une faute rochelaise, Matthieu Jalibert est venu ouvrir le score avec une pénalité. L’ouvreur se devait d'être bon ce samedi après-midi, notamment en vue de la Coupe du monde qui approche. Mais aussi parce qu'Antoine Hastoy, son vis-à-vis, réalise une très bonne saison, ce qui peut attirer l’œil de Fabien Galthié.

Une première période à sens unique

5 minutes plus tard, après une mêlée sur la ligne des 5 mètres, Tawera Kerr-Barlow sert Seuteni derrière lui qui casse les premiers plaquages. Rattrapé à quelques mètres, le demi de mêlée néo-zélandais envoie une belle passe sautée à Dylin Leyds qui vient inscrire le premier essai de la rencontre, transformé par Antoine Hastoy qui porte le score à 7-3 à la 10e minute. Pendant 10 minutes, un défi physique s’impose. Sur un coup de pied rasant de Brice Dulin, très bon lors de cette rencontre, Dyllin Leyds profite du laxisme de la défense bordelaise pour inscrire le deuxième essai de la rencontre. Mais fausse alerte, l’ailier a fait un petit passage en touche du bout du pied. L’essai est donc logiquement refusé. Cependant, le ballon reste dans les bras des Maritimes et Antoine Hastoy profite de l’avantage pour trouver une touche à 5 mètres. Après un maul rouleau-compresseur de la Rochelle, Pierre Bourgarit vient cette fois-ci aplatir le ballon derrière la ligne pour la deuxième fois de la rencontre. Antoine Hastoy ne tremble pas et transforme. 14-3 à la 22e minute de jeu. Dans ce premier acte, La Rochelle a asphyxié cette équipe bordelaise qui n’est pas arrivée à mettre son jeu en place. De plus, ils sont aussi bien trop attentistes et indisciplinés.

Une nouvelle faute en mêlée quelques minutes plus tard permet à Antoine Hastoy de trouver une magnifique touche sur les 5m de l’UBB. Un nouveau maul se lance donc, mais il est bien stoppé dans un premier temps. Tawera Kerr-Barlow revient dans le fermé pour Grégory Alldritt qui a le haut du corps dégagé et qui transmet à Paul Boudehent pour le troisième essai de la rencontre. Les Rochelais sont omniprésents et font mouche à chaque fois. L’ouvreur de La Rochelle continue son 100% face aux perches. 21-3 à une minute de la mi-temps. Bordeaux n’y arrive pas et est faible en défense cet après-midi. Mais offensivement, c’est compliqué aussi, ils n’ont pas eu la moindre occasion d’essai dans ce premier acte. Pourtant, sur le renvoi après l’essai de Boudehent, La Rochelle se met à la faute. En quête de points, Matthieu Jalibert trouve une touche sur les 5 mètres. Mais une nouvelle fois, les Maritimes sont impitoyables en défense et le capitaine Grégory Alldritt vient gratter la seule munition intéressante pour Bordeaux-Bègles dans ce premier acte.

Un bon retour des vestiaires pour Bordeaux

Une course contre-la-montre est donc lancée pour l’UBB. Matthieu Jalibert a profité d’une faute au sol grossière de Jonathan Danty pour ajouter 3 points de plus. 21-6 à la 43e minute de jeu dans cette deuxième demi-finale. Dans ces 10 premières minutes de la deuxième période, ce sont les Bordelais qui se montrent le plus à l’attaque. Les Rochelais quant à eux, accusent un peu le coup des efforts fournis dans le premier acte. Sur un maul, Paul Boudehent écroule volontairement le ballon porté dans une zone de marque. Double peine pour les hommes de Ronan O’Gara. Le troisième ligne écope d’un carton jaune et La Rochelle concède essai de pénalité. Les Bordelais sont bien mieux et viennent surprendre cette équipe rochelaise dans le début de cette seconde période. Un déclic pour les Girondins ?



Mais on assiste à une séance de ping-pong rugby entre Matthieu Jalibert et Brice Dulin qui débouche sur une pénalité contre les Bordelais. Pour la première fois du match, les Rochelais choisissent les poteaux, mais Antoine Hastoy manque son coup de pied pourtant largement dans ses cordes. Pendant de longues minutes, Bordeaux tente de trouver la faille dans la défense rochelaise, mais il n’en est rien. Et sur une nouvelle mêlée, les avants bordelais sont sanctionnés et Antoine Hastoy permet à La Rochelle de reprendre 11 points d’écart. 24-13 à 10 minutes du coup de sifflet final.

Aucun point ne sera marqué par les deux équipes dans cette fin de match. Bordeaux s’incline donc 24-13. Les hommes de Julien Laïrle n’auront pas pu prendre totalement le dessus dans ce second acte. Ils payent leur très mauvaise première période. La Rochelle rejoint donc Toulouse en finale au Stade de France. Un remake de 2021 sauf que cette fois-ci, c’est La Rochelle qui est en route pour un doublé Champions Cup - championnat.