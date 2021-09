VIDÉO. TOP 14. Crêpage de chignon en règle pour Babillot et Poirot !

Lors du match opposant Castres à Bordeaux, les deux capitaines Babillot et Poirot ont échangé de nombreuses discussions, dont l'une relativement enfantine.

Lorsque l'on est joueur de rugby professionnel, l'époque de la maternelle doit nous sembler bien lointaine. Enfin, pas pour tout le monde apparemment ! Visiblement nostalgique de leurs premières années de vie à gambader dans la cour de récréation, les deux capitaines du match Castres-Bordeaux nous ont offerts ce samedi une véritable dispute d'école primaire ! Si le match entre les deux formations vous a semblé un poil soporifique, cet échange a le mérite d'ajouter un peu d'humour à cette partie. Tout commence à propos d'une demande du Bordelais concernant un éventuel déblayage illicite. Une requête qui semble être ridicule pour son homologue castrais Babillot. S'ensuit un petit dialogue, où Romain Poite endosse, le temps d'un instant, le costume de maître d'école. On peut d'ailleurs entendre ce dernier rappeler aux deux capitaines la puérilité de leur échange : "S'il vous plaît les gars, on n'est pas à la maternelle". Ce à quoi Babillot et Poirot décident de répondre en se dédouanant mutuellement et en accusant l'autre : " Il est incroyable lui - Non mais c'est lui c'est pas moi - Non toi t'es incroyable - Chuuuuuuut".

- SVP SVP, non les gars on n'est pas à la maternelle!

- Non mais il est incroyable lui !

- Non mais c'est lui, c'est pas moi !

- Non mais t'es incroyable !

- Chuttt



- Qu'est ce que je fais, je vous sors tous les 2 ?

- Non ca sert à rien, il est déjà sorti du match !

- Pwouahaa pic.twitter.com/lKejQpjoy3 — David Reboursiere (@DavidReboursie1) September 20, 2021

Des réactions qui se veulent juvéniles, mais qui restent néanmoins bon enfant. D'autant plus que quelques secondes plus tard, Le capitaine de l'UBB décide clôre le débat par une punchline qui ne restera certes pas dans les annales, mais qui aura au moins le mérite de vous décrocher un petit sourire. En effet, lorsque l'arbitre Romain Poite demande aux deux joueurs s'ils veulent sortir, Poirot réplique d'un ton malicieux " Non ça ne sert à rien, il est déjà sorti du match". Une punchline qui fera même rire Mathieu Babillot, sûrement moitié amusé, moitié agacé.